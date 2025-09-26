Proyecto habitacional «Parque Barón» de Valparaíso registra 60% de avance en sus obras

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, encabezó una visita inspectiva a las obras del proyecto habitacional Parque Barón, en la comuna de Valparaíso, que actualmente cuentan con un 60% de avance, y que se espera pueda ser entregado durante el primer semestre del año 2026.

El proyecto, que se enmarca en el acuerdo entre el Gobierno Regional de Valparaíso y el Ministerio de Vivienda (GORE-Minvu) por el Barrio y la Vivienda Digna, y en el Convenio de Colaboración 2023–2025 del Plan de Emergencia Habitacional, beneficiará a 120 familias de la comuna, de las cuales 88% son lideradas por mujeres. De esta manera, la iniciativa contempla una inversión total de más de 9 mil millones de pesos, con recursos del Gobierno Regional que ascienden a los $1.374 millones.

En la visita también estuvieron presentes la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, dirigentas del comité de vivienda Parque Barón, representantes de MINVU y de la constructora a cargo, en un recorrido que dio cuenta no sólo de los avances de las obras, sino de la importancia de continuar avanzando en la construcción en nuevas viviendas y barrios dignos por parte del Gobierno Regional de Valparaíso.

El gobernador Mundaca señaló que “estoy con Rocío y Francesca, dirigentas del comité de vivienda Parque Barón, mujeres que han trabajado largos años para hacer realidad el sueño y anhelo de 120 familias. Este comité de vivienda es un ejemplo, ha trabajado con ahorro previo y que hoy día accedieron a su subsidio y van a tener una vivienda de más de 58 metros cuadrados, que va a cumplir con todos los estándares de calidad para que puedan vivir de manera confortable junto a sus familias, particularmente, en el plan de Valparaíso. Estoy muy contento de ser partícipe de esta iniciativa, que como Gobierno Regional hayamos colocado recursos para dar condiciones de habitabilidad digna a familias que se lo merecen y que han trabajado tanto tiempo por esto. El 88% de quienes van a habitar estos departamentos son mujeres, que lideran sus respectivos hogares, eso es muy notable”.

Por su parte, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, comentó que “estamos muy contentos de poder realizar una visita a este proyecto habitacional que nace del ímpetu, del sueño y la lucha de un comité, en que más del 80% son mujeres y también hombres que se unen para poder obtener su vivienda propia. Encuentran ese anhelo en las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y en el Gobierno Regional, que han financiado este proyecto de 120 unidades que va a poder permitir que vecinos y vecinas de Valparaíso puedan cumplir el anhelo de la casa propia. Estamos muy contentos como municipio que proyectos como éste se sigan implementando en la comuna, porque también nos permite recuperar barrio, nos permite recuperar ciertos terrenos que son abandonados y se prestan para incivilidades”.

Esta obra, que se emplaza en la avenida Pedro Montt, en el sector Almendral–Victoria, zona de conservación histórica cercana a servicios comunitarios y vías principales, contempla un edificio de 8 pisos y 2 subterráneos de estacionamientos, incluye 120 departamentos de entre 57,5 y 60 m², algunos adaptados para personas con movilidad reducida.

Además, considera una envolvente térmica, ventilación activa y pasiva, ascensor, acceso universal, salas multiuso, azotea y áreas verdes, elevando los estándares de habitabilidad para las familias beneficiarias.

Francesca Leiva, presidenta del comité de vivienda Parque Barón, recalcó que “estamos realmente felices y muy agradecidas de que el Gobernador se haya tomado un tiempo, que haya venido la alcaldesa a apoyarnos. El Gobernador está desde el principio con nosotros, desde la primera piedra, de cuando partió este sueño”.

