Proyecto habitacional en el barrio Almendral de Valparaíso entra en fase clave y acerca la vivienda propia a 120 familias

Un importante avance registra el proyecto habitaciona lParque Barón, emplazado en el sector El Almendral de Valparaíso, iniciativa que permitirá entregar solución habitacional a 120 familias de la comuna, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional impulsado por el Gobierno Regional en conjunto con el Ministerio de Vivienda.

Durante la jornada, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, encabezó una visita inspectiva a las obras, destacando el progreso de un proyecto que se levanta en Avenida Pedro Montt, en una zona de conservación histórica, con acceso a transporte, servicios y equipamiento urbano.

El conjunto contempla 120 departamentos de entre 57,5 y 60 metros cuadrados, con accesibilidad universal, áreas verdes interiores, salas multiuso, ascensor y una azotea comunitaria, además de un sistema de agua caliente y cocina completamente eléctrica. A esto se suma una placa comercial en el primer nivel, pensada para fortalecer la integración del proyecto con su entorno.

En terreno, la autoridad regional relevó el impacto social de la iniciativa, especialmente por su foco en mujeres jefas de hogar. “Primero, darle las gracias a quienes han estado trabajando en esta obra que es maravillosa, en particular a las mujeres que integran este comité. El 88% de este comité son mujeres, jefas de hogar que han batallado intensamente por tener una vivienda digna y un barrio digno”, señaló.

Asimismo, destacó las condiciones en que las familias accederán a sus viviendas. “Son familias que van a llegar a vivir aquí sin deuda, no van a tener que pagar dividendo, lo que permite que puedan dedicarse a vivir con tranquilidad y proyectar su vida”, afirmó.

Mundaca también puso énfasis en el carácter inclusivo del proyecto. “Aquí hay departamentos dúplex y hay cinco departamentos que están destinados a personas que tienen discapacidad, lo que da cuenta de la preocupación porque las personas que van a habitar aquí vivan en condiciones dignas”, indicó.

En cuanto al desarrollo de la obra, recordó las dificultades iniciales del terreno. “Hemos estado aquí desde el primer minuto, cuando se puso la primera piedra en un sitio baldío y tuvimos que enfrentar problemas como la napa freática para que este sueño no se viera truncado”, explicó.

Además, destacó el rol del Gobierno Regional en el financiamiento. “El Gobierno Regional ha puesto aquí del orden del 14% de la inversión y esto es la política pública en acción, instituciones al servicio de la gente para que las familias trabajadoras puedan vivir dignamente”, sostuvo.

Por su parte, desde el comité de vivienda, las familias valoraron el avance alcanzado tras años de trabajo. Rocío Cisternas, secretaria de la directiva, expresó que “es súper emocionante concretar esto, materializarlo y poder ser parte. Al principio cuando estábamos en las primeras etapas estábamos trabajando sobre algo que no era tangible, pero ahora ya estamos en una etapa que es totalmente tangible, incluso podemos visitar los departamentos, algunos ya están listos”.

Actualmente, los beneficiarios se encuentran en proceso de asignación de viviendas, un hito clave en la recta final del proyecto. “Hoy día y mañana son los días que tenemos de asignación de vivienda, entonces es súper emocionante llegar a esta etapa del camino”, comentó.

La dirigenta también destacó el esfuerzo detrás del proceso. “Han sido casi seis años que hemos estado en este proyecto, con hartas complejidades, pero todo se ha ido solucionando, entonces por eso también estamos súper agradecidos”, agregó.

Respecto a los plazos, existe optimismo de cara a la entrega final. “Estamos súper ansiosos, pero a la vez conformes porque todos los procesos se han cumplido y la verdad que ha sido súper rápido en esta última etapa”, indicó.

De esta forma, el proyecto habitacional en El Almendral se consolida como una respuesta concreta a la necesidad de vivienda en Valparaíso, permitiendo a decenas de familias proyectar una nueva etapa en un entorno céntrico, con mejores condiciones de vida y mayor estabilidad.

PURANOTICIA