Proyecto habitacional «El Vergel»: 40 familias afectadas por el gran incendio del 2014 en Valparaíso recibieron las llaves de sus casas

40 familias recibieron las llaves de sus hogares en el marco del proyecto habitacional «El Vergel», obra que se ubica en el cerro La Cruz de Valparaíso, que en su totalidad abarca 76 casas levantadas tras el megaincendio del año 2014 que afectó a varios cerros.

Las viviendas destinadas a las familias damnificadas forman parte del programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que destinó un presupuesto que superó los 6.800 millones de pesos.

Las casas constan de tres tipologías: el tipo A de un nivel y el tipo B de dos niveles; ambas con 58,4 metros cuadrados y 3 dormitorios. Mientras que el tipo C, destinada a beneficiarios con movilidad reducida, tiene 58,69m2 y dos dormitorios en planta de un nivel.

La seremi de Vivienda Valparaíso, Belén Paredes, destacó que “estuvimos muchos meses trabajando para lograr esta entrega parcial de 40 viviendas del proyecto habitacional el Vergel, en la comuna de Valparaíso, atendiendo la necesidad y lo que nos plantearon las familias, de habitar sus viviendas, ya que se trata de un proyecto de larga data, que ha pasado por distintos procesos, que muchas veces no obedecen a nuestra labor como Ministerio de Vivienda".

"Este proyecto forma parte del Plan de Emergencia Habitacional, por lo cual esperamos prontamente consolidar esta entrega, completando las 76 viviendas y cumplir con nuestro compromiso con las familias, a quienes les deseamos que esta nueva etapa en sus vidas sea de alegría”, agregó.

En tanto, la directora (s) de Serviu Valparaíso, Nerina Paz, sostuvo que “como ministerio y servicio hemos cumplido con el plazo comprometido a las familias de entregar en el mes de septiembre el primer grupo de 40 viviendas. Sabemos que este proyecto ha enfrentado retrasos debido a ajustes técnicos, sin embargo, es importante subsanar cualquier ajuste para que las familias reciban casas seguras y de calidad, tal como las que acabamos de entregar. Las viviendas restantes serán entregadas una vez que culminen las obras de mitigación”.

PURANOTICIA