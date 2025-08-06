Proyecto fortalece capacidades para prevenir y responder a riesgo de incendios en locales comerciales del Barrio Puerto de Valparaíso

Comenzó oficialmente la ejecución del proyecto Fortalecimiento de Capacidades Comunitarias para la Prevención y Respuesta ante el Riesgo de Incendio en Locales Comerciales del Barrio Puerto de Valparaíso, que beneficia a 19 negocios.

Esta iniciativa es impulsada por la Corporación Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso y financiada a través del Fondo Subsidios de Patrimonio Mundial Convocatoria 2025, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, con el apoyo y articulación de la Asociación Gremial de Barrio Puerto.

El proyecto es parte de las acciones priorizadas en el Programa de Gestión de Riesgos del Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial, y se enmarca en el lineamiento de Habitacional, Infraestructura y Espacio Público. Su objetivo es claro: fortalecer las condiciones de seguridad de los locales comerciales ante el riesgo de incendios, una de las amenazas más relevantes para el casco histórico porteño.

Esta amenaza se encuentra entre las cuatro priorizadas por la Plataforma de Gestión de Riesgo de Desastres del Sitio, junto con los sismos, deslizamientos de tierra y el grafiti vandálico. Frente a este panorama, la prevención y la preparación comunitaria se vuelven claves para proteger tanto la vida de las personas como el patrimonio material e inmaterial que da identidad al Barrio Puerto.

“Tu Local Seguro y Nuestro Patrimonio Protegido, es una de las iniciativas que estamos llevando a cabo para fortalecer la seguridad contra los incendios, mediante la entrega gratuita de equipamiento y capacitación especializada a los locatarios de Barro Puerto. Esto es sumamente importante porque se enmarca en uno de los programas del plan de gestión y fortalece las gestiones que estamos haciendo seguridad”, destacó Macarena Carroza, directora ejecutiva de la Corporación Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso.

Actualmente, el proyecto se encuentra en su primera fase: ejecución de diagnósticos eléctricos. Estas revisiones son realizadas por un profesional autorizado con licencia SEC e incluyen inspecciones visuales, mediciones, evaluación de tableros eléctricos y del sistema de puesta a tierra. El objetivo es detectar condiciones de riesgo y generar recomendaciones que sirvan como línea base para que los locatarios puedan gestionar las mejoras que entrega el profesional.

Una vez finalizada esta etapa, los locales recibirán, sin costo, un kit de emergencia compuesto por un extintor ABC de 10 kg, un extintor portátil de 2 kg y, en locales gastronómicos, un extintor tipo K, detectores de humo correspondientes a la superficie del local y un set de señaléticas de seguridad, que serán instalados en cada local beneficiado.

Para garantizar el uso adecuado del equipamiento y fortalecer la respuesta ante emergencias, próximamente se iniciarán jornadas de capacitación, donde los participantes podrán aprender a utilizar los elementos del kit, adquirir nociones clave sobre prevención de incendios y resolver dudas técnicas. Con ello, se avanza hacia un Barrio Puerto más seguro, resiliente y comprometido con la conservación activa de su patrimonio.

Además, el proyecto incorpora una visión estratégica de gestión patrimonial, reconociendo a los comerciantes como actores cruciales para la sostenibilidad del SPM. Su participación activa promueve redes comunitarias más preparadas, conscientes y comprometidas con la protección del patrimonio humano y urbano de Valparaíso.

Esta iniciativa marca un hito fundamental para el fortalecimiento de la resiliencia en uno de los sectores más vulnerables del Sitio Patrimonio Mundial. En un contexto donde los incendios estructurales son una amenaza constante, esta acción no solo protege a las personas y su entorno físico, sino que también aporta a la continuidad económica y social del barrio, generando mayor estabilidad para sus habitantes.

PURANOTICIA