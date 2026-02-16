Proyectan que la ocupación hotelera en Viña del Mar superará el 90% durante la última quincena de febrero

La Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP) adelantó que la última quincena de febrero será el período de mayor intensidad turística del verano, con niveles de ocupación hotelera que en Viña del Mar superarían el 90% durante la semana del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, reflejando una demanda histórica en esta fecha en la Ciudad Jardín.

El escenario se da tras un enero que cerró con una ocupación promedio regional de 63,74%, según el último Barómetro de Ocupación Hotelera elaborado junto a la Corporación Regional de Turismo, y confirma una demanda asociadaprincipalmente a la realización de eventos masivos, actividades culturales y fechas especiales.

“El mes de febrero concentra una agenda que dinamiza transversalmente la economía local. La semana del Festival marca el principal peak turístico del verano, pero su impacto se extiende a toda la cadena de valor del sector”, señaló la gerenta general de la CRCP, Marcela Pastenes.

La programación cultural del Teatro Municipal de Viña del Mar, los eventos realizados en Espacio Sporting, la cartelera del Casino Enjoy Viña del Mar y el movimiento registrado en polos gastronómicos como Avenida San Martín y Reñaca han contribuido a fortalecer la permanencia promedio de los visitantes.

A ello se suma el impacto de eventos deportivos de carácter internacional como Valparaíso Cerro Abajo, que según cifras del sector alcanzó un 98% de ocupación hotelera durante su fin de semana de realización, posicionando a la ciudad como escenario atractivo para competencias de alto impacto.

Asimismo, espectáculos masivos recientes como el concierto de Chayanne en el Estadio Sausalito, que convocó a más de 28 mil personas, generaron un aumento significativo en reservas hoteleras y consumo en restaurantes y comercio.

En este contexto, el reciente 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, también representó un impulso relevante para el sector gastronómico. Desde el gremio indican que restaurantes y locales de la zona registraron alta demanda y reservas completas durante esa jornada, evidenciando el dinamismo del consumo asociado a celebraciones específicas dentro de la temporada alta.

PROYECCIÓN

Desde la CRCP subrayan que, si bien las cifras de febrero son auspiciosas, el desafío estructural sigue siendo consolidar condiciones que permitan sostener el dinamismo turístico más allá del verano.

“Para proyectar este crecimiento durante todo el año es fundamental fortalecer la seguridad, la conectividad y la coordinación público-privada. Los eventos demuestran la capacidad de convocatoria que tiene la región; ahora el desafío es transformar esos peaks en una actividad sostenida”, concluyó Pastenes.

PURANOTICIA