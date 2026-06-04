Proyectan instalación de ascensores en tres nuevas estaciones del Tren Limache-Puerto

EFE continúa trabajando para que todos sus usuarios puedan acceder de manera autónoma e independiente al servicio de pasajeros del Tren Limache-Puerto. Durante 2025, la empresa inauguró las obras de accesibilidad universal en las estaciones Villa Alemana y Quilpué, donde cuatro ascensores conectan el área de torniquetes con los andenes, permitiendo el libre tránsito de personas con movilidad reducida.

Este trabajo continuará en otras estaciones del servicio, ya que la empresa publicó las bases de licitación para las «Obras de estandarización de accesibilidad universal en las estaciones El Sol, El Belloto y Sargento Aldea», las que permitirán entregar conexión desde el exterior con la zona de mesanina y los andenes, además de permitir el desplazamiento entre las zonas sur y norte de estas instalaciones.

Miguel Saavedra, gerente general de EFE Valparaíso, explicó que "sabemos que el tren es un medio de transporte fundamental para las personas con discapacidad, les permite conectar con sus trabajos, sus lugares de estudio y servicios. Por eso, mejorar las condiciones de accesibilidad tiene un impacto muy relevante en la calidad de vida y es lo que vamos a lograr con estos proyectos”.

La alcaldesa Carolina Corti expresó que “sin duda, estamos muy felices de avanzar en la futura instalación de estas obras, que permitirán mejorar la accesibilidad e incluir a todos nuestros vecinos y vecinas. La instalación de estos ascensores en El Belloto y El Sol de Quilpué, facilitará el desplazamiento de las personas, entregando mayor autonomía, comodidad y seguridad en sus viajes diarios, ya sea hacia sus lugares de trabajo, estudio o sus hogares”.

Mientras que, en Villa Alemana, el alcalde Nelson Estay explicó que “hoy somos una ciudad que está cada vez más longeva y requiere la accesibilidad que nos permita cruzar de norte a sur y efectivamente creo que proyecto coloca nuevamente laspersonas en el centro, porque era muy necesario. El lado norte es una población muy antigua y va a tener este beneficio que, efectivamente, va a darle una mayor calidad de vida en el traslado a las personas”.

De forma paralela a la publicación de las bases de la licitación, EFE realizó una reunión informativa con los equipos técnicos de ambos municipios, con el fin de presentar el alcance de los proyectos de intervención que se llevarán a cabo en estas tres estaciones. En este sentido, explicaron que la iniciativa considera que se instalarán ascensores, rampas de acceso y mejoramiento de escaleras,entre otras obras que mejorarán las condiciones de desplazamiento al interior de las estaciones.

De acuerdo a la planificación, tras el proceso de licitación y adjudicación, las obras se iniciarían en 2027. De esta manera, una vez concluidos los proyectos, la provincia de Marga Marga contará con 7 estaciones equipadas con ascensores.

La venta de las bases estará disponible hasta el 14 de agosto en la página web https://www.efe.cl/licitacion/ obras-3-estaciones- accesibilidad-universal , donde también se puede encontrar el cronograma de licitación y las bases administrativas generales para las empresas que deseen postular a la construcción de estas importantes obras para la conectividad y accesibilidad del Tren Limache-Puerto.

PURANOTICIA