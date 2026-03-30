Protesta con barricadas marcan caótica mañana en el Camino Troncal hacia Viña

Una protesta con barricadas mantiene suspendido el tránsito vehicular en el Camino Troncal que une las comunas de Viña del Mar con Quilpué, en la región de Valparaíso.

Los materiales fueron quemados a la altura del Jardín Botánico, lo que no permite que los automóviles continúen su trayecto hacia la costa.

La unidad Transporte Informa reporta que "se mantiene inhabilitado para tránsito vehicular el Camino Troncal, altura Jardín Botánico en Viña del Mar".

"Congestión alta en dirección a la costa", agregan desde el organismo dependiente del Ministerio de Transporte, que llamó a preferir el Troncal Sur.

PURANOTICIA