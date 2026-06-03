Proteger los entornos digitales y comunitarios: Subsecretario revela estrategia detrás del nuevo Manual de Protección de la Niñez

En el marco de su visita a la región de Valparaíso, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez Ahumada, conversó con Puranoticia.cl abordó la implementación del nuevo manual titulado: Libreta de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes en Situaciones de Emergencia. Esta herramienta, desarrollada en conjunto con UNICEF y Senapred, busca unificar los criterios técnicos del Estado frente a catástrofes y escenarios complejos.

"El Estado tiene que responder de manera distinta", afirmó la autoridad, recordando el impacto que provocan eventos traumáticos como los grandes incendios forestales. "Los niñitos, especialmente los más chiquititos, no expresan, no verbalizan su angustia", explicó Sánchez, advirtiendo sobre las conductas regresivas que asumen si no hay una intervención a tiempo. El manual entrega directrices prácticas en ámbitos que van desde la logística hasta el soporte en salud mental.

UN LINEAMIENTO ÚNICO

El propósito principal del documento es evitar la duplicidad de funciones y asegurar que todas las instituciones públicas operen bajo una misma estrategia integral. Según detalló la autoridad, el texto entrega criterios prácticos en diversas dimensiones esenciales:

Ámbito logístico: Coordinación de la respuesta inmediata en el terreno.

Coordinación de la respuesta inmediata en el terreno. Salud mental: Protocolos de derivación temprana y contención emocional.

Protocolos de derivación temprana y contención emocional. Tratamiento y reparación: Mecanismos de seguimiento para niños afectados tanto por desastres naturales como por situaciones de violencia comunitaria.

"Esto es lo que permite que no se superpongan, que no tomen decisiones equívocas o contradictorias, sino que actúe cada uno en su rol", enfatizó el subsecretario respecto al valor técnico del texto.

OFICINAS LOCALES DE LA NIÑEZ

La puerta de entrada institucional para la aplicación de estos protocolos serán las Oficinas Locales de la Niñez (OLN), dispositivos municipales enfocados en la protección universal y no punitiva. Durante su paso por la comuna de Concón, el subsecretario destacó que estos espacios permiten a los padres obtener herramientas de apoyo a la parentalidad sin sentirse juzgados.

Un foco de especial preocupación para las OLN son los riesgos emergentes en el espacio cibernético. "Hoy día la explotación sexual está creciendo a través de los entornos digitales", alertó Sánchez, enfatizando la necesidad de límites y controles parentales en plataformas de uso común por niños y adolescentes. Ante este escenario, adelantó que el Ejecutivo impulsa un proceso prelegislativo para normar y regular el acceso infantil a determinados contenidos en internet.

El subsecretario también vinculó los episodios de violencia escolar detectados en el país con las secuelas emocionales del confinamiento sanitario. Respecto a los jóvenes que actualmente cursan la enseñanza media, recordó que vivieron etapas clave de plasticidad cerebral frente a una pantalla.

"Empezamos a quedar detrás de lo que era el aprendizaje socioemocional. Y acá se aprende a convivir como se aprende a sumar", sentenció, argumentando que la violencia en las aulas es un reflejo de los entornos familiares y comunitarios, por lo que su erradicación requiere una intervención intersectorial articulada.

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