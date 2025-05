Prospectiva, una mirada más allá de cuatro años: la cruzada del senador Chahuán que espera dejar como su gran legado a Chile

Durante el año 2006, el entonces diputado por Valparaíso, Francisco Chahuán, fue invitado a Finlandia por la Presidenta Michelle Bachelet. Lo que allí encontró marcaría un antes y un después en su forma de entender la política. En medio de esta visita oficial, conoció de cerca la Comisión Desafíos del Futuro, una instancia que transformó la historia reciente de este país nórdico: en apenas una generación, dejaron atrás su dependencia energética de Rusia, mejoraron radicalmente sus índices educativos y lograron una de las distribuciones del ingreso más equitativas de Europa. ¿Pero cómo lo hicieron? Con una institucionalidad pensada para el largo plazo, con diálogo social y con un Estado que no se reinventa cada cuatro años. En definitiva, con prospección.

Si miramos el diccionario de la Real Academia Española (RAE), aparece que «prospección» es el conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o de predecir el futuro en una determinada materia. Si lo llevamos al plano político-institucional, el término se enfoca en proyectar lo que se espera de un determinado territorio en un par de décadas. Allí apuntó su mirada el legislador que hace sólo unas semanas renunció a Renovación Nacional (RN) y que el 11 de marzo de 2026 deberá dejar el Senado por cumplir con el límite de reelecciones que establece nuestro sistema.

En conversación con el espacio «La Entrevista» de Puranoticia, el hoy Senador por la Quinta Región recuerda que "la comisión generó estudios de futuro y estableció un espacio institucional de diálogo con representantes de los sindicatos, de los empresarios y de los emprendedores. Se pusieron de acuerdo en lo que querían para Finlandia en los próximos 30 años y eso, en definitiva, cambió todo”.

Para Chahuán, esa experiencia fue reveladora. A su juicio, países como Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda e incluso Japón siguieron rutas similares: se detuvieron a mirar más allá del corto plazo y construyeron políticas de Estado sostenidas en el tiempo, más allá de los vaivenes políticos o electorales. “En Chile no existe eso. Tenemos gobiernos refundacionales cada cuatro años. Llega un Gobierno, cambian todas las piezas claves y generalmente terminan siendo operadores políticos, militantes de un partido y toda la capacidad del Estado se va diluyendo", sostuvo.

UN TRABAJO DE AÑOS

Pero su crítica no queda ahí. Y es que con el mismo tono duro que emplea al hablar de la falta de visión estratégica del país, el senador Chahuán lanza una fuerte sentencia: “Chile se jodió”. Para dar sustento a sus afirmaciones, bien vale hacer presente que el legislador lleva años impulsando proyectos de ley, propuestas y publicaciones sobre prospectiva, una disciplina que estudia los futuros posibles para orientar decisiones presentes. Ha publicado 26 libros, 10 de ellos sobre esta materia.

“Estos temas no se discuten. Si no los abordamos en programas como estos, no se entera nadie”, reclama. En esa línea, recuerda que durante los últimos años en su rol parlamentario ha actualizado el Plan Nacional de Puertos, elaboró una propuesta de Política Nacional de Puertos y ha promovido un enfoque de gobernanza anticipatoria, recogiendo experiencias exitosas en el desarrollo sostenible e inclusivo.

En su análisis, Corea del Sur es el país cuya experiencia más se asemeja al potencial de Chile. “En los años ’60 tenían los mismos problemas: un país hiperconcentrado en la capital y con poca capacidad de seguir creciendo, pero toman la decisión de invertir en innovación, ciencia, tecnología y conocimiento. Chile invierte el 0,46% del PIB. Es nada", critica. De igual forma, vale recordar que la meta del Gobierno era llegar a 1%, mientras que el promedio OCDE es 2,3% y Corea del Sur tiene 4,6% del PIB.

Chahuán enfatiza que el cambio no es solo técnico, sino también territorial y cultural. "Eso va complementado con un proyecto colectivo de nación de largo plazo, con un diálogo social, pero además con un modelo policéntrico. Corea del Sur, lo que define, es que va a haber no sólo una zona metropolitana, sino que varias macrozonas urbanas, donde establece que cada una va a tomar prioridad en el desarrollo de las potencialidades del territorio. Entonces lo que hace es estimular, a través de incentivos tributarios, que es parte de nuestro programa de Gobierno".

CONSEJO PROSPECTIVO

A juicio del parlamentario, el modelo policéntrico requiere estímulos tributarios para desarrollar la industria. Por ejemplo, explicó que "acá podría ser la silvicultura, la acuicultura en la zona sur y en el norte las energías renovables no convencionales. Lograr sacar adelante la inversión portuaria también. Pero acá se requiere un tema de fondo: los gobiernos de turno y la política se miran el ombligo".

Parte de ese cambio institucional que propone busca consolidar concretamente la creación de un Consejo Prospectivo, organismo que sería presidido por el mandatario de turno, y que contaría con los ex Presidentes de la República, además de representantes de las regiones de nuestro país, de las universidades públicas y privadas, de los premios nacionales y de los expertos en ciencia y tecnología.

Pero, ¿cómo funcionaría? Chahuán explicó que "nosotros queríamos que fuera un ente aparte, que fuese una agencia, con una autonomía reforzada idéntica al Banco Central. Y el Presidente Boric no quiso acceder a la agencia, esa es la verdad. Yo recogí opiniones de los 80 especialistas chilenos y de los mayores especialistas de prospectiva, que vinieron a la comisión de manera telemática, representantes de Singapur, de Japón, de Finlandia. Fui a tratar de convencerlo que esta era la herramienta que iba a cambiar la fórmula o la forma".

De paso, el Senador por la V Región recuerda que esta propuesta recoge una visión compartida por quienes, en 2006 tras el viaje a Finlandia, impulsaron la creación de la Comisión Desafíos del Futuro, instancia que hoy organiza el Congreso del Futuro en el Senado. “Éramos cinco diputados: Marco Enríquez-Ominami, Álvaro Escobar, Esteban Valenzuela, Enrique Corsi y yo. Esos éramos los cinco que visualizamos la necesidad de construir un proyecto colectivo de nación de largo plazo", dijo.

EJEMPLOS A SEGUIR

Para reforzar su idea, pone como ejemplo a España. "Ahora tienen un Consejo Prospectivo. De hecho, Pedro Sánchez lo tiene en el gabinete del Presidente, en el Comité Político, al encargado de prospectiva. Estuve con él, lancé mi último libro de prospectiva en España, y el encargado dijo que no había nada escrito como eso porque recogió todas las experiencias internacionales. Experiencias como la de Japón... si ellos fueron el único país que recibió dos bombas atómicas. Ahí tomaron una decisión: la reinvención, que decía relación con los temas tecnológicos".

Los desafíos que describe Chahuán también representan una severa amenaza, tal como lo describió a «La Entrevista»: "El 2050, la mitad de los empleos que hoy conocemos van a desaparecer. El 2040, uno de cada dos nuevos chilenos va a tener a uno de sus padres extranjeros. El 2050, el 95% de la población chilena va a vivir en macrozonas urbanas, lo que implica que nuevamente va a haber un problema de despoblamiento de las zonas rurales. ¿Quién se hará cargo de las labores agrícolas? Tenemos también un problema con la carga de los sistemas de pensiones", planteó.

Además de los informes financieros que acompañan a los proyectos de ley, es decir, si son viables financieramente, si cumplen o no, y si hay presupuesto del Estado, el senador Francisco Chahuán propone replicar el modelo de Finlandia, que "tiene un informe de futuro, que implica decir cuál es la proyección de la política pública implementada por ese proyecto de ley".

En tiempos marcados por la inmediatez, la política a corto plazo y sobre todo con la pelea constante entre izquierdas y derechas, la propuesta del senador Chahuán suena, a ratos, como una quimera. Pero a pesar de ello, pensar Chile a 20 o 30 años y con el Consejo Prospectivo funcionando, es a juicio del entrevistado por Puranoticia.cl como su gran legado porque –asegura– esto "va a cambiar la manera de hacer política". En lo inmediato, el proyecto ya pasó la valla de la Comisión de Desafíos del Futuro y ahora está por verse en la Sala para ser despachada –espera– en los próximos días y luego continúe su trámite en la Cámara de Diputados. Al menos, la noticia positiva es que el Gobierno del Presidente Gabriel le puso «urgencia» a la iniciativa.

«LA ENTREVISTA»

PURANOTICIA