Proponen fortalecer la coordinación turística entre Valparaíso, Viña del Mar y Concón para potenciar el impacto de grandes eventos

La última semana de febrero representa uno de los períodos más relevantes del año para la actividad turística en Viña del Mar, debido al masivo flujo de visitantes que llegan atraídos por el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y sus múltiples actividades paralelas. Durante esos días, la ocupación hotelera, el comercio, el rubro gastronómico y la vida nocturna alcanzan sus mayores niveles, dinamizando fuertemente la economía local en plena temporada estival.

Este impacto, sin embargo, no se limita solo a la Ciudad Jardín. Comunas vecinas como Valparaíso también reciben beneficios indirectos, ya que una parte importante de los turistas opta por alojarse en la Ciudad Puerto, donde los precios resultan más accesibles y la oferta hotelera es más flexible. A ello se suma el atractivo patrimonial, cultural y turístico que ofrece la zona, convirtiendo a ambas ciudades –junto a Concón– en un polo turístico interconectado durante los grandes eventos en la zona.

En ese contexto, el concejal Leonardo Contreras adelantó a Puranoticia.cl que se encuentra trabajando junto a ediles de comunas vecinas en una estrategia conjunta que permita potenciar el turismo de manera planificada y coordinada.

"Cuando tú planteas esto de la planificación, de la organización, de la no improvisación, obviamente que Valparaíso podría volverse un destino mucho más atractivo en determinadas épocas del año. Solamente en participación de público en la Quinta Vergara, estamos hablando de más de 125.000 personas que están acá, que están moviéndose, con los ojos de Latinoamérica puestos, con grandes estrellas que vienen a pasear y a conocer Valparaíso. Por lo tanto, hoy día no podemos seguir improvisando", comentó el edil porteño de Renovación Nacional (RN).

Asimismo, indicó que esta inquietud ya fue planteada ante el Concejo Municipal de Valparaíso, donde solicitó avanzar en una mayor coordinación intercomunal "para que ese chorreo termine de ser improvisado y se convierta en algo que esté organizado y concertado por las autoridades que administran nuestras ciudades".

Contreras precisó que estas conversaciones ya se han sostenido con representantes de otras comunas, señalando que "lo hemos conversado con colegas de Viña del Mar, con José Tomás Bartolucci, y también de Concón, con Ricardo Urenda, de empezar a hacer cosas juntos. Y uno de esos temas es el Festival de Viña; otro es la fiesta de Año Nuevo, con el show pirotécnico, al que podríamos sacarle mucho más provecho desde el punto de vista del llamado que se le hace al turista que viene por estos eventos".

El concejal también subrayó que la alta concentración de actividades en Viña del Mar no excluye a Valparaíso, sino que también la beneficia, destacando que "uno tiende a pensar que cuando hay actividades en Viña del Mar, acaparan todo y se transforman en el foco turístico del verano, pero eso también la hace bien a Valparaíso, porque el turista que viene a la playa, que viene a descansar, a pasear en una ciudad bonita que tiene ferias artesanales, también se viene a Valparaíso u ocupa como base a Valparaíso. ¿Y por qué? Porque la oferta hotelera que tiene Valparaíso es mucho más accesible, es mucho más cómoda, es mucho más flexible y mucho más económica".

PURANOTICIA