Incendio forestal descontrolado amenaza a un sector residencial de La Calera

Una zona de interfaz urbano-forestal se ve en peligro producto de un incendio descontrolado que se registra la tarde de este jueves 26 en La Calera.

Las voraces llamas movilizan a equipos de emergencia hasta la intersección de calles Santa Rosa con Enrique Amthor, en una zona que es residencial.

La emergencia está siendo combatida por voluntarios del Cuerpo de Bomberos de La Calera y por brigadistas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Este último organismo ha reportado que la superficie afectada por el fuego alcanza las 0,5 hectáreas, cifra que podría aumentar conforme avancen los mintos.

De momento no se ha informado de personas heridas, lesionadas o detenidas por esta emergencia que mantiene preocupada a la comuna cementera.

(Noticia en desarrollo...)

PURANOTICIA