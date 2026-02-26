Peatón perdió la vida tras ser atropellado por un microbus en ruta F-30E de Puchuncaví

Click acá para ir directamente al contenido
Producto del grave accidente, el tránsito se mantuvo suspendido durante gran parte de la mañana de este jueves 26 en esta zona del litoral norte de la región de Valparaíso.

Jueves 26 de febrero de 2026 17:48
Un peatón perdió la vida luego de ser atropellado por un microbus de la locomoción pública en la ruta F-30E, en dirección a la localidad de Ventanas, en Puchuncaví.

Producto del grave accidente, el tránsito se mantuvo suspendido durante gran parte de la mañana de este jueves 26 en esta zona del litoral norte de la región de Valparaíso.

Una vez informados los antecedentes a Fiscalía, se instruyó la presencia de la Sección Investigadora de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros en el lugar.

Así es como el teniente Axel Robles, de la SIAT Valparaíso, comentó que "ocurrió un lamentable siniestro vial en Puchuncaví, en el cual lamentablemente fallece un peatón, motivo por el cual la Fiscalía solicita la presencia del equipo especializado SIAT".

"Por medio de pericias propias de su especialidad, de carácter técnico y científico, estableceremos una dinámica y causa basal de los hechos, la cual será entregada de forma oportuna a la Fiscalía", complementó el oficial de la policía uniformada.

Por último, instó a los conductores a "estar atentos a las condiciones de tránsito, conducir a velocidad prudente y verificar el estado mecánico de sus vehículos, como también a los peatones a efectuar el cruce de calzada por lugares habilitados".

