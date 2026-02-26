Jurado del Festival de la Canción compartió con vecinos de Miraflores Alto en actividad social

Acercar el Festival de la Canción de Viña del Mar a los barrios y sus comunidades, junto con reforzar su identidad como patrimonio cultural y social de la ciudad, es el objetivo del encuentro que los miembros del jurado de la 65a versión del certamen musical sostuvieron con representantes de organizaciones del sector Las Granadillas en Miraflores Alto en la sede del Club Deportivo Los Copihues.

La alcaldesa Macarena Ripamonti, junto a la comunidad, recibieron a Matteo Bocelli, la Miss Universo Fátima Bosch, Pablo Chill-E, Juan Manuel Astorga, Rodrigo González, Sigrid Alegría y Milo-J.

En la oportunidad, los integrantes del jurado compartieron con cerca de 150 vecinos con quienes disfrutaron de bailes y actividades artísticas. En tanto, el club deportivo le regaló camisetas a Matteo Bocelli, Pablo Chill-E y a Milo- J, y estos últimos, cantaron a capela.

La alcaldesa Macarena Ripamonti, destacó la visita del jurado ya que “de por sí tiene que completar una responsabilidad muy grande que es juzgar con mucho criterio a decenas de artistas muy diversos, pero además de eso han tenido la voluntad de participar de una actividad social en uno de los cerros más importantes de Viña del Mar que es Miraflores”.

La jefa comunal agregó que el objetivo del encuentro con los jurados fue “sacarlos un poco del estrellato y que estén junto a la comunidad con total orden, cariño y respeto. Eso es Viña del Mar”.

En tanto, el presidente del Club Deportivo Los Copihues, Manuel Urzúa, manifestó el agradecimiento de la visita del jurado: “Como población y club deportivo agradecer la iniciativa de asistir a los barrios y conocer otra realidad; somos una entidad sin fines de lucro y es muy difícil mantenerla, pero seguimos luchando día a día, así que agradecer al jurado que se haya acercado y a las autoridades que puedan participar con la gente”.

CONTACTO CON LA GENTE

La Miss Universo, Fátima Bosch destacó la instancia y se manifestó “muy agradecida de esta oportunidad de conocer más a toda la gente de Viña del Mar, es muy bonito que tengan la oportunidad de conocernos, lo que traemos en el corazón, lo que pensamos y poder acercarnos y de convivir con ellos”.

Por su parte, el periodista Juan Manuel Astorga indicó que “es el contacto más directo entre la realidad que uno le toca relatar y la que la gente vive, y eso es muy bonito. Además tengo un aprecio particular por esta ciudad, me gusta mucho venir, la gente es extremadamente cariñosa y es lo que ha reflejado aquí con el jurado. Me contaban Matteo y Fátima que el contacto directo con la gente que te expresa ese cariño, que te cuenta sus cosas, es bastante universal y a todos nos hace muy bien, y quedamos todos con el corazón llenito”.

TRABAJO COMUNITARIO

En la ocasión, el jurado pudo conocer el trabajo de las organizaciones sociales del sector, como la Junta de Vecinos Las Granadillas con el municipio, como los operativos de desmalezado compartido, iniciativas de mejoramiento de infraestructura comunitaria, luminarias, recuperación de espacios públicos y el trabajo sostenido de clubes deportivos del sector, que desarrollan actividades formativas y recreativas con personas mayores, niños, niñas y juventudes, promoviendo integración social, vida saludable y cohesión comunitaria.

