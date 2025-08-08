Prohíben funcionamiento de clínica privada en San Antonio por incumplimientos graves a la normativa sanitaria

La Seremi de Salud de Valparaíso prohibió el funcionamiento de una clínica privada en la comuna de San Antonio por incumplimientos graves a la normativa sanitaria vigente, lo que pone en riesgo a las personas que allí pudieran atenderse.

“Hemos prohibido el funcionamiento de tres unidades de una clínica privada de San Antonio, donde, luego de un proceso de fiscalización de nuestros equipos, constatamos incumplimientos graves a la normativa sanitaria y riesgo inminente a la salud de las personas”, particularmente, “encontramos graves falencias en las áreas de endoscopía, pabellón de cirugía mayor y hospitalización médico-quirúrgica, mientras que los pacientes que se encontraban hospitalizados fueron dados de alta médica”, indicó la seremi de Salud, Lorena Cofré Aravena.

Durante la revisión de las pautas establecidas, se constató la falta de equipamiento crítico, problemas estructurales y medicamentos vencidos. Luego de la evaluación técnica, se procedió a la aplicación de la medida administrativaprecautoria o preventiva y la apertura de un sumario sanitario.

“Llamamos a las personas a realizar sus denuncias a través de nuestros canales oficiales, en nuestro sitio web o en el fono Salud Responde al 600 360 7777”, enfatizó la Autoridad Sanitaria.



