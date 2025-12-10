Programa de salud permitirá avanzar en cirugías de alta complejidad No GES y reducir listas de espera en la región de Valparaíso

Gracias al Programa de Recuperación de la Salud de la Población en Lista de Espera No GES, ejecutado por el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca (SSVQ) y financiado por el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, se ha dado un importante paso adelante en la resolución de cirugías de alta complejidad, contribuyendo directamente a la reducción de listas de espera en la Quinta Región.

Autoridades visitaron la Clínica Red Salud Valparaíso para dar cuenta de los avances de este convenio de colaboración público-privada que considera una inversión regional de $3.000 millones y beneficiará a 498 pacientes de distintas zonas del territorio.

De esta manera, la iniciativa permitirá la intervención a personas que llevan años esperando procedimientos quirúrgicos en áreas de alta demanda, acortando listas de espera históricas mediante inversión directa y cooperación con prestadores de salud privados, contribuyendo a devolver dignidad, funcionalidad y calidad de vida a personas que han esperado por largos períodos una solución quirúrgica.

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, destacó que "esto tiene que ver con la colaboración público-privada, tiene que ver en cómo el Gore ha colocado en la centralidad la salud de las personas que habitan la región de Valparaíso. Diría que más del 20% de nuestro presupuesto se va en iniciativas de distinto tipo como equipamiento, infraestructura. Este proyecto en particular, que impacta en 498 personas, tiene que ver con reducir las listas de espera de pacientes No Ges y, en particular, intervenciones quirúrgicas de alta complejidad".

Así, el programa beneficia a pacientes de toda la red regional de salud, incluido el territorio insular de Isla de Pascua. Entre las principales intervenciones se consideran procedimientos de traumatología, con endoprótesis total de rodilla y cadera; cirugía digestiva para reconstitución del tránsito intestinal y cierre de colostomías; y cirugía plástica reparadora, además de abdominoplastías y reconstrucciones mamarias.

La directora del Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota – Petorca (SSVQP), Andrea Quiero, recalcó que “este proyecto nace de la confianza de las autoridades de la región que, transversalmente, liderado por el Gobernador, han puesto la tarea en nuestro servicio de plantarnos una solución integral para mujeres y hombres, fundamentalmente mujeres, que viven con una situación de salud en la cual el desafío era siempre avanzar y mejorar la salud de las personas".

Las cirugías asociadas al programa comenzaron el 29 de noviembre de 2025, iniciándose con procedimientos de reconstrucción mamaria. A la fecha, ya se han realizado dos reconstrucciones mamarias y tres abdominoplastías, mientras que en los próximos días se contempla la ejecución de cierres de colostomía y nuevas reconstrucciones mamarias, avanzando conforme al cronograma establecido. En ese aspecto, el programa continuará desarrollándose de manera sostenida, con seguimiento periódico del avance, coordinación permanente con los servicios de salud y nuevas visitas de monitoreo a los prestadores, con el objetivo de cumplir íntegramente este convenio regional.

El director de la Clínica Red Salud Valparaíso, Julio Valdés, sostuvo que “es tremendamente satisfactorio poder poner en aporte a los pacientes toda nuestra infraestructura, equipos clínicos y administrativos, que también trabajan en pos de lograr estos objetivos hacia los pacientes que están hace año esperando soluciones”.

PURANOTICIA