Prófugo de la justicia por abuso sexual de menor de edad fue detenido en Nogales por conducir camión sin licencia profesional

Un individuo que conducía un camión por la ruta 5 Norte, a la altura de Nogales, fue detenido debido a que no mantenía su licencia profesional.

Carabineros de la Tenencia Carreteras de Hijuelas, en el marco de controles preventivos, fiscalizó un camión, cuyo conductor fue detenido por mantener su documentación.

Al verificar los antecedentes del hombre, los uniformados detectaron que, además, se mantenía prófugo de la justicia desde noviembre del año 2021.

Esto, luego de ser acusado por el delito de abuso sexual contra menor de 14 años, causa que está alojada en el Juzgado de Garantía de Santiasgo.

Luego que los antecedentes fueran puestos a disposición del Ministerio Público, se determinó que el detenido fuera puesto entregado a la justicia.

PURANOTICIA