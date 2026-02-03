Prófugo de la justicia fue detenido en Viña del Mar tras intentar escapar de un control policial: estaba armado

Durante un patrullaje preventivo realizado en la parte alta de Viña del Mar, carabineros de la Subcomisaría Forestal detuvieron a un sujeto que portaba un arma aparentemente de fuego y que además se mantenía prófugo de la justicia.

El procedimiento se registró cerca de las 00:05 horas de este martes 3 de febrero, cuando personal policial realizaba rondas por la población Puerto Aysén.

En ese contexto, los funcionarios divisaron a un individuo que, al percatarse de la presencia de Carabineros, huyó a pie, siendo alcanzado a corta distancia.

Tras su fiscalización, y al revisar sus pertenencias, los uniformados encontraron en el bolso que portaba una pistola, la cual, tras verificar sus características, correspondería a un arma a fogueo, considerada prohibida según la normativa vigente.

Al consultar sus antecedentes, se estableció que el detenido mantenía una orden de aprehensión vigente por el delito de amenazas simples, emanada desde el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, motivo por el cual se encontraba prófugo de la justicia.

Por instrucción de la Fiscalía Local de Viña del Mar, el imputado fue puesto a disposición del tribunal para su respectivo control de detención.

