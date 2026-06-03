Prófugo de la justicia fue detenido en Concón: tenía seis órdenes vigentes de captura

Gracias al trabajo investigativo desarrollado por la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 4ª Comisaría de Carabineros de Concón, fue detenido un sujeto identificado con las iniciales V.F.G.V., quien mantenía seis órdenes de detención vigentes emanadas de diversos tribunales del país.

El procedimiento se concretó en el marco del desarrollo de una nueva «Ronda Impacto» implementada en la comuna, luego que personal de la unidad especializada reconociera al individuo durante un patrullaje preventivo, respecto de quien mantenía antecedentes obtenidos mediante diversas diligencias investigativas.

Las órdenes de detención vigentes correspondían a los delitos de robo en lugar no habitado, robo en lugar habitado o destinado a la habitación, infracción a la Ley N.° 20.000 de drogas y amenazas, encontrándose prófugo de la justicia.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para su respectivo control de detención, decretándose posteriormente su ingreso a un recinto penitenciario para el cumplimiento de condena pendiente.

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