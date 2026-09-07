Profesores avanzan a pie hacia Valparaíso pese a restricciones de la autoridad y tras sufrir un robo de equipos en Casablanca

Durante su segunda jornada de marcha desde Santiago hacia Valparaíso, delegaciones del gremio docente y de distintas organizaciones vinculadas a la educación avanzaron por la Ruta 68, en el marco de una movilización que busca presionar por un incremento de los recursos destinados al sector, de cara a la discusión del Presupuesto Nacional.

Al llegar al kilómetro 70 de la Ruta 68, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar Arévalo, se refirió al cansancio acumulado durante el trayecto y destacó el ánimo de las delegaciones que participan de la movilización:

"Estamos acá en nuestro segundo día de caminata a Valparaíso. Desde Santiago a Valparaíso estamos en el kilómetro 70. Fue un primer día muy intenso, con mucha fatiga, como obviamente era esperable, pero con la convicción y el espíritu absolutamente en alto, porque estamos defendiendo el derecho a la educación para los niños y niñas de nuestro país".

El dirigente sostuvo que las demandas del gremio van más allá de garantizar el acceso a una matrícula, apuntando también a las deficiencias que persisten en materia de infraestructura y a la necesidad de contar con condiciones adecuadas para estudiantes y trabajadores de la educación.

"Diferentes gremios de la educación inicial, de la educación escolar, de la educación superior y de las instituciones del Estado de Educación estamos acá caminando tres días y mañana llegaremos al Congreso con un presupuesto acorde a las necesidades de la educación chilena, porque el derecho a la educación no es solo el derecho a una matrícula, es el derecho a baños dignos, a salas de clase con calefacción, con ventilación, con condiciones adecuadas".

En esa línea, Aguilar enfatizó que la movilización tiene como uno de sus principales objetivos evitar una disminución de los recursos destinados a educación y conseguir un aumento presupuestario, considerando las necesidades que enfrenta actualmente el sistema.

"Por eso marchamos para que el presupuesto de educación se incremente. No solamente que no baje, debe incrementarse porque hay muchísimas necesidades. Y seguimos y mañana vamos a entrar caminando Valparaíso como tenemos derecho, como ciudadanos y ciudadanas".

ROBO DE EQUIPOS

En medio de la travesía hacia Valparaíso, la comitiva denunció la sustracción de equipos mientras realizaba una pausa durante el recorrido. El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar Arévalo, relató el robo de un generador y equipos utilizados para la amplificación de sus actividades, señalando que, pese a lo ocurrido, la movilización continuará rumbo al Congreso Nacional.

"Hemos tenido una situación lamentable aquí en medio de nuestra caminata, ya que nos robaron un generador, un equipo de amplificaciones que vamos ahora a ver uno improvisado. En fin, un robo muy extraño, parece un robo para silenciar. Estábamos almorzando en un local de una junta de vecino que se había preparado un almuerzo y buscando la camioneta ahí cerca, de repente nos damos cuenta que se habían robado los equipos".

El dirigente calificó el hecho como extraño y manifestó su preocupación por las circunstancias en que se produjo la sustracción, además de cuestionar las condiciones de seguridad que enfrenta la comitiva durante el trayecto.

"Extraño, por decirlo de algún modo. Espero que no sea un intento de silenciando, pero así están las cosas hoy en Chile. (…) evidentemente no ha mejorado el tema de la seguridad. Pero seguimos adelante, no nos amináramos, no nos rendimos y seguimos caminando hacia el Congreso de Valparaíso".

POSTURA DE LA DELEGACIÓN

Desde la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, su titular, Manuel Millones, se refirió a las condiciones bajo las cuales fue autorizada la movilización y explicó que el permiso contempla el desplazamiento a pie solo por determinados tramos de la ruta.

"Nosotros autorizamos la marcha, al igual que la delegación de Santiago. Es una marcha que parte de Santiago, partió ayer domingo, ¿no es cierto? Y mañana martes concluye en Valparaíso. Nosotros autorizamos la marcha en ciertos tramos a pie. De hecho, van a transitar por la Ruta 68 a pie".

No obstante, la autoridad señaló que Carabineros desaconsejó el tránsito peatonal por determinados sectores de acceso a Valparaíso, debido a factores asociados a la seguridad vial, la congestión y las obras que se desarrollan en la zona.

"Sin embargo, Carabineros, frente al tramo que ellos pidieron, que es Ruta 68, Camino de la Pólvora, hacia Santo Osa, señaló que era una factil por alto nivel de riesgo (...) Entonces, creemos que lo sensato y en materia de seguridad, la marcha no tiene esa autorización para transitar a pie desde Ruta 68 a la Pólvora hasta vvenida Argentina’’.

Finalmente, el delegado presidencial sostuvo que, si los participantes deciden ingresar caminando por sectores que no cuentan con autorización, la responsabilidad ante una eventual situación de riesgo recaerá en los propios convocantes.

"El señor Aguilar está en todo su derecho respecto a la libre expresión de transitar por donde él le estima pertinente. Pero en este caso, no tiene la autorización formal de la autoridad. Y si eventualmente ocurriese alguna situación de riesgo, y donde se hubieran afectado algún tipo de profesores, no hay ninguna responsabilidad de las institucionalidades que están otorgando este permiso".

PURANOTICIA