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Profesora fue desvinculada de colegio de Viña del Mar tras ser acusada de tapar con cinta adhesiva la boca de estudiantes de 2° básico

Profesora fue desvinculada de colegio de Viña del Mar tras ser acusada de tapar con cinta adhesiva la boca de estudiantes de 2° básico

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El colegio Profesor Huguet dio a conocer que puso término a la relación laboral de la docente luego de una denuncia presentada este martes ante la Policía de Investigaciones (PDI).

Profesora fue desvinculada de colegio de Viña del Mar tras ser acusada de tapar con cinta adhesiva la boca de estudiantes de 2° básico
Martes 21 de abril de 2026 23:46
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Una profesora de inglés fue desvinculada por maltrato a estudiantes de 2° básico en el colegio Profesor Huguet de Viña del Mar. 

El establecimiento dio a conocer que puso término a la relación laboral de la docente luego de una denuncia presentada este martes ante la Policía de Investigaciones (PDI).

La profesional habría utilizado una cinta adhesiva para taparles la boca a un niño y una niña, para obligarlos a guardar silencio.

Además, a la menor de edad también le habría amarrado las manos para impedir que se quitaran la cinta.

La institución informó que se encuentra colaborando con la PDI y que realizaron la denuncia correspondiente.

Finalmente, remarcaron que no toleran conductas que vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes.

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