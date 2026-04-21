Profesora fue desvinculada de colegio de Viña del Mar tras ser acusada de tapar con cinta adhesiva la boca de estudiantes de 2° básico

Una profesora de inglés fue desvinculada por maltrato a estudiantes de 2° básico en el colegio Profesor Huguet de Viña del Mar.

El establecimiento dio a conocer que puso término a la relación laboral de la docente luego de una denuncia presentada este martes ante la Policía de Investigaciones (PDI).

La profesional habría utilizado una cinta adhesiva para taparles la boca a un niño y una niña, para obligarlos a guardar silencio.

Además, a la menor de edad también le habría amarrado las manos para impedir que se quitaran la cinta.

La institución informó que se encuentra colaborando con la PDI y que realizaron la denuncia correspondiente.

Finalmente, remarcaron que no toleran conductas que vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes.

PURANOTICIA