Productos incautados en Los Andes se transforman en ayuda solidaria para damnificados de incendios forestales

La Delegación Presidencial Provincial de Los Andes y el Servicio Nacional de Aduanas entregaron una donación consistente en decenas de cajas con botellas de aceite al Ecomercado Municipal de San Esteban, que actualmente funciona como centro de acopio para reunir ayuda destinada a los damnificados por los incendios del sur.

Parte importante de estos productos serán enviados directamente a las zonas afectadas, mientras que otra fracción quedará disponible para el apoyo social local.

Esta entrega forma parte de una política impulsada por el Gobierno del Presidente Boric y responde a un convenio suscrito entre ambas entidades, que permite la distribución social de productos incautados que superan los 90 días sin reclamación.

Esta línea de trabajo se ha desarrollado durante toda la administración, convirtiéndose en uno de los pilares del enfoque social que la Delegación ha promovido en la provincia.

Asimismo, se informó que la ayuda con destino al sur del país partirá desde San Esteban durante este sábado, mientras se continúan articulando nuevas iniciativas solidarias desde la provincia, en coordinación con servicios públicos y la comunidad.

“En función del convenio que mantenemos con Aduanas para la entrega de los productos incautados, hemos realizado esta donación al Ecomercado del Municipio de San Esteban para entregarlo a quienes lo necesitan y hoy, quien más lo necesitan son nuestros vecinos y vecinas de la VIII Región que sufrieron con estos incendios. Así que muy contentos de poder colaborar”, señaló el delegado Cristian Aravena.

Por otro lado, Exequiel Valdés, director de Dideco San Esteban, comentó que "parte de esta entrega va dirigida también a las personas afectadas en el sur, así que ya el sábado nuestros vecinos se organizaron para ir a dejar esta ayuda. Felices por esta donación y agradecer a la Delegación Presidencial y a la Aduana".

La Delegación Presidencial Provincial de Los Andes resaltó que este tipo de acciones no solo permiten dar un uso social a productos incautados, sino que también fortalecen la solidaridad territorial frente a emergencias que afectan a nuestro país.

