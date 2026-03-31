Producción de agua potable podría aumentar hasta en 43 millones de litros para Semana Santa en la región de Valparaíso

Con el objetivo de asegurar la continuidad y calidad del servicio durante el feriado largo de Semana Santa, Esval activó un plan especial de refuerzo operacional en la región de Valparaíso, ante el aumento de la población flotante que se proyecta para estos días.

De acuerdo con las estimaciones de la sanitaria, el consumo de agua potable podría incrementarse hasta en 43 millones de litros adicionales en las comunas costeras, lo que equivale al consumo promedio mensual de aproximadamente 2.800 hogares, concentrándose,principalmente, en el litoral norte y sur de la región.

En detalle, se prevé que comunas como San Antonio y Algarrobo registren un incremento de consumo de hasta un 16%, equivalente a 29.000 m3, mientras que, en el litoral norte, sectores como Quintero y Papudo podrían experimentar alzas cercanas al 20%, lo que corresponde a 13.500 m3.

“Esta es una de las fechas de mayor exigencia para nuestros sistemas, debido al significativo aumento de visitantes en la región. Por ello, planificamos un despliegue especial que considera mayor producción de agua potable, reforzamiento de equipos y monitoreo permanente, para asegurar que residentes y turistas cuenten con un servicio continuo, seguro y de calidad”, señaló el gerente regional de Esval, Alejandro Romero.

Asimismo, la compañía estimó un aumento en las descargas a los sistemas de recolección de aguas servidas, que podría superar los 34 millones de litros durante estos días. Frente a este escenario, se han reforzado los turnos operativos, ejecutando mantenimientos preventivos a equipos críticos —como los generadores— y revisiones integrales a las infraestructuras productivas y sanitarias.

El ejecutivo agregó que “nuestro Centro de Inteligencia Operacional nos permite supervisar en tiempo real variables clave como niveles, caudales y presiones en toda la red, lo que facilita una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad. Además, reforzamos nuestras cuadrillas en terreno y los turnos de atención de la central telefónica, para entregar una respuesta rápida y eficiente”.

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