Procedimientos en Viña del Mar dejan a seis detenidos: sujetos son conocidos por robar a adultos mayores en calle Valparaíso

Seis personas fueron detenidas por Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Primera Comisaría en diferentes procedimientos llevados a cabo en la calle Valparaiso de la ciudad de Viña del Mar, región de Valparaíso.

Tres de ellos fueron aprehendidos por el delito de robo por sorpresa y porte ilegal de arma de fuego, dos adolescentes de 17 años por el delito de microtráfico de droga y porte de arma blanca y el sexto por mantener una orden de aprehensión vigente por el delito de robo con violencia.

Al respecto se refirió la teniente Priscila Notebaer, de la Primera Comisaría Viña del Mar.

"Durante la mañana de este miércoles y en el marco de los servicios desplegados en calle Valparaíso de Viña del Mar, Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Primera Comisaría detuvo a seis sujetos por diferentes procedimientos, tres de ellos por el delito de robo por sorpresa y porte ilegal de arma de fuego, dos sujetos adolescentes de 17 años por el delito de microtráfico de droga y porte de arma blanca y un sexto detenido por mantener una orden de aprehensión vigente por el delito de robo con violencia".

La uniformada comentó que todos los detenidos son conocidos en el sector de la calle Valparaíso por cometer delitos cuyo perfil de víctima corresponde a personas de la tercera edad.

Cabe señalar que cinco de ellos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y uno de ellos quedó apercibido bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal.

IMÁGENES

