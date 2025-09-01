Problemas en el sistema de señalización causaron serios inconvenientes al servicio del Tren Limache - Puerto en plena hora punta

Problemas en el sistema de señalización causaron serios inconvenientes a los usuarios del Tren Limache - Puerto durante la mañana de este lunes 1 de septiembre.

A las 6:01 horas, EFE Valparaíso comunicó a través de sus redes sociales que "los trenes circularán con frecuencia de 12 minutos entre Puerto y Limache".

"Considera mayor tiempo de espera", agregaron.

Asimismo, se hizo un llamado a los usuarios del Metro de Valparaíso a que consideraran mayores tiempos de viaje debido a este problema sufrido.

No obstante, a las 8:35 horas reportaron que el problema fue subsanado y que la normalidad comenzó a volver paulatinamente a su servicio.

"Desde este momento comienza la normalización de la frecuencia de trenes en toda la red", informó la Empresa de Ferrocarriles del Estado.

