Prisión preventiva para tres integrantes de una banda tras decomiso de 15 kilos de droga en San Antonio

En un procedimiento llevado a cabo en la comuna de San Antonio, personal policial logró desbaratar a un grupo dedicado al tráfico de drogas tras incautar cerca de 15 kilos de sustancias ilícitas.

La investigación se inició en la vía pública, cuando efectivos policiales interceptaron un vehículo de transporte público para realizar una fiscalización de rutina. En ese momento se descubrió que una de las ocupantes trasladaba estupefacientes en bolsas plásticas. Sobre este primer hallazgo, el Fiscal Jefe de San Antonio, Osvaldo Ossandón, detalló:

"Efectivamente, el día 7 de septiembre, alrededor de las 10.50 horas aproximadamente, personas de la SIPA realizando labores o funciones, fiscalizan a un vehículo colectivo, el cual llevaba, además de su conductor, a una mujer que es encontrada portando una bolsa de plástica de supermercado con tres bolsas que contenían pasta base de estado húmedo que arrojaron un peso alrededor de dos kilos y medio".

A raíz de esta primera detención, los funcionarios identificaron la procedencia de la mujer, vinculándola a un inmueble que ya estaba siendo investigado por las autoridades. Minutos más tarde, la vigilancia sobre dicha vivienda permitió sorprender a otras implicadas. Al respecto, el fiscal explicó:

"Como el origen de esta persona de sexo femenino era un domicilio que estaba siendo investigado ya por una orden investigada de la Fiscalía Legal de San Antonio, por OS7 de San Antonio se realizaron vigilancias en las cuales en esos controles se determinó que dos mujeres más fueron observadas entrando al domicilio y sacando cosas del interior, siendo fiscalizadas que mantenían en una mochila también una gran cantidad de droga en diversos tipos del mismo tipo de pasta base".

Con estos antecedentes, la Fiscalía solicitó de inmediato la autorización al Juez de Garantía de turno para ingresar al inmueble. Una vez adentro, la policía descubrió que el lugar operaba como centro de acopio y preparación de distintos tipos de drogas. Respecto al registro de las habitaciones, el persecutor señaló:

"Se gestiona con este fiscal una orden tras registro con el juez de garantía de turno, con lo cual se irrumpe en el domicilio con autorización judicial y se encuentra droga en dos habitaciones que están en el domicilio para arriendo, en el cual en uno de estos dormitorios se encuentran alrededor de 11 kilos y medio de pasta base también dosificada del mismo tipo que había sido encontrado antes".

Además del hallazgo de la pasta base dosificada, la policía encontró otros estupefacientes de alta peligrosidad y distintos formatos dentro del mismo inmueble. Sobre las sustancias decomisadas en el lugar, el fiscal de San Antonio añadió:

"Y también droga de otro tipo específicamente la llamada cera de pasta base que está en estado sólido y es muy nociva y marihuana que es comúnmente conocida en este caso como hachís, una pieza sólida de aquello y también marihuana a granel también en diversos contenedores".

Finalmente, tras pasar a control de detención, la Fiscalía formalizó a los involucrados por el delito de tráfico de drogas. Sobre los resultados judiciales de la audiencia realizada este martes, Osvaldo Ossandón confirmó:

"En total son alrededor de quince kilos de droga aproximadamente que fueron incautados y cuatro personas detenidas de las cuales tres quedaron en prisión preventiva mientras se cumplen los cien días de investigación dados por el tribunal."

De esta forma, deberán permanecer privados de libertad en prisión preventiva durante los 100 días que otorgó el Tribunal de Garantía para el desarrollo de las diligencias investigativas.

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