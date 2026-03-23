Prisión preventiva para sujeto que disparó con escopeta desde su casa en San Antonio: fue formalizado por homicidio frustrado

Luego del amplio operativo policial registrado el fin de semana en Villa El Trigal, en la comuna de San Antonio —que incluyó disparos, daños a un vehículo y un carabinero lesionado— la justicia decretó la prisión preventiva del autor de los hechos, un hombre de 31 años acusado de protagonizar el violento episodio.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, el imputado utilizó una escopeta —que mantenía con encargo por robo— para disparar desde el segundo piso de su domicilio en dirección a un vecino que se encontraba al interior de un vehículo, el cual resultó con daños producto de los perdigones.

El procedimiento se originó tras denuncias de residentes del sector, quienes alertaron a Carabineros al ver al sujeto efectuando disparos hacia la vía pública, situación que incluso fue registrada en videos por testigos.

Al respecto, el teniente Jonathan Roa, de la Primera Comisaría de San Antonio, detalló que “una vez en el lugar, el sujeto, al divisar la presencia policial, se da a la fuga, siendo perseguido por Carabineros, quienes logran su detención a metros del lugar”. En el mismo contexto, añadió que “producto del seguimiento, uno de los carabineros resulta lesionado, siendo trasladado de inmediato al centro asistencial más cercano”.

Tras su captura, el individuo fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio, donde fue formalizado por múltiples delitos, entre ellos homicidio frustrado, disparos injustificados, porte ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de municiones, receptación y daños simples.

El fiscal Ricardo Méndez confirmó que durante el procedimiento “se logró la incautación de una escopeta y munición”, elementos clave para la investigación.

Por su parte, el subcomisario de la PDI, Isaac Mejías, explicó que “se realizaron diligencias para establecer la dinámica de los hechos y la participación del imputado”, en el marco de las pericias instruidas por el Ministerio Público.

Finalmente, el tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la medida cautelar de prisión preventiva, considerando que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, se fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.

Aunque de manera preliminar se ha señalado que el sujeto podría haber estado bajo los efectos de alcohol o drogas al momento del ataque, esta información aún no fue confirmada oficialmente.

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