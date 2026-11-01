Prisión preventiva para sujeto que asesinó en plena vía pública a trabajador de Mall Chino en Valparaíso

El hombre detenido por darle muerte el pasado 27 de octubre a un trabajador de un mall chino en Valparaíso, fue formalizado por el delito de robo con homicidio, donde la Fiscalía solicitó prisión preventiva como medida cautelar, la que fue otorgada por el tribunal.

De acuerdo a la información expuesta en la formalización, el hombre ingresó al recinto donde fue sorprendido sustrayendo diversas especias, por lo que intentó huir del recinto, siendo perseguido por el trabajador Marco Labarca, hasta la vía pública.

Una vez en la calle, el imputado agredió a la víctima con un arma cortopunzante en la zona torácica, provocándole lesiones que finalmente le costaron la vida.

Ante los antecedentes mencionados, el tribunal decidió otorgar un plazo de 90 días para la investigación mientras continúan las diligencias, dejando como medida cautelar la prisión preventiva.

PURANOTICIA