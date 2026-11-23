A casi tres años de la tragedia forestal y urbana que arrasó con miles de hectáreas y viviendas en la región de Valparaíso, en febrero de 2024, la investigación entra en su etapa final, a la espera del veredicto contra los nueve acusados de integrar una agrupación dedicada a provocar incendios intencionales. Según los antecedentes recopilados por el Ministerio Público, la catástrofe que dejó 138 personas fallecidas no habría sido producto de un accidente ni de una negligencia, sino de una acción planificada y concertada por este grupo.

En este contexto, un reportaje de Mega Investiga dio a conocer de manera exclusiva las declaraciones judiciales de dos de los principales imputados: Franco Pinto, exbrigadista de CONAF, sindicado por los querellantes como uno de los presuntos autores intelectuales, y Francisco Mondaca, apuntado como autor material de los focos registrados el 2 de febrero de 2024.

En su testimonio, Franco Pinto reconoció haber provocado incendios de menor magnitud durante años anteriores, motivado, según explicó, por la sensación que le generaba conducir vehículos de emergencia. Sin embargo, intentó desvincularse de los hechos que dieron origen a la tragedia que afectó a Viña del Mar y Quilpué.

“Quiero ser enfático de que sí tengo participación en los incendios pequeños, se puede decir, del 2021 al 2024, pero en el mega incendio de Valparaíso yo no tengo ninguna participación”.

El exbrigadista relató que, luego de asumir funciones como conductor, buscaba generar emergencias durante los períodos en que no había actividad en la base. Asimismo, describió el rudimentario método que utilizaba para iniciar focos en las inmediaciones de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, asegurando que únicamente había mostrado el procedimiento a sus compañeros.

“Yo no le enseñé, pero sí le demostré cómo se hacían. De repente pasaba una semana que estábamos sin trabajo, por el sentido de que no hay trabajo de incendio, solamente en base brigada, y ahí era cuando yo me desaparecía solo, iba a generar cerca de la zona reserva Lago Peñuelas incendios, con el método del fósforo y cigarro”.

Al referirse a la jornada del 2 de febrero de 2024, Pinto aseguró que recibió un llamado telefónico de Francisco Mondaca y Elías Salazar, quienes le habrían advertido que el fuego ya había sido iniciado. Según su declaración, respondió que no se encontraba en condiciones de acudir a combatir la emergencia.

“Ese día de 2 de febrero a mí me llaman, cuando me dicen, Franco, prepárate, clave R20. En ese llamado estaban Francisco Montaca y Elía Salazar. En ese llamado solamente me dijeron, oye, prepárate, R20. Y le digo, hoy estoy inoperativo desde el 26 de enero, no tengo forma de salir a apagar el incendio”.

Por otra parte, la declaración de Francisco Mondaca entregó antecedentes sobre la magnitud del operativo desplegado esa jornada. En su relato, confirmó que se utilizaron múltiples dispositivos incendiarios con el objetivo de garantizar que las llamas se propagaran.

“Se lanzaron como 14 artefactos, si no me equivoco (...) por si uno no resultaba”.

Mondaca también relató que, al dimensionar las consecuencias del incendio y conocer la muerte de decenas de personas, comenzó a experimentar remordimiento e incluso consideró entregarse a la justicia. Sin embargo, al compartir esta inquietud con Elías Salazar, recibió una respuesta que causó indignación entre los familiares de las víctimas.

“Cuando yo le dije que había fallecido mucha gente y que sentía cargo de conciencia, me dijo no los mataste tú, no los maté yo, se mataron solos y ellos no corrieron”.

Estas declaraciones salen a la luz en la antesala de la lectura del veredicto, programada para el próximo martes. Mientras los imputados buscan deslindar responsabilidades y atribuirse mutuamente la participación en los hechos, la Fiscalía y los abogados querellantes sostienen que las pruebas reunidas, junto con los registros telefónicos, darían cuenta de una organización que operaba de manera coordinada, motivada por el placer de provocar incendios y la obtención de beneficios económicos mediante el pago de horas extras. Por ello, las partes querellantes han insistido en la necesidad de aplicar condenas ejemplares por la muerte de las 138 víctimas.

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