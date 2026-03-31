Prisión preventiva para imputado por homicidio de joven conductora en Av. España

Sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva quedó el hombre identificado con las iniciales Y.A.V.V., imputado en calidad de autor de los delitos de homicidio y no dar aviso a la autoridad de un accidente de tránsito registrado en la Av. España de Valparaíso el pasado 19 de marzo, lo que terminó costándole la vida a Camila Ponce, de 21 años.

Cabe recordar que los hechos se originaron a la altura del Nudo Barón, donde, en medio de un conflicto vial, el imputado lanzó un objeto contra el auto de la joven, quien se desempeñaba como conductora de aplicación. La situación continuó hasta el sector Yolanda, donde ambos descendieron de sus vehículos, momento en que el hombre la agredió, propinándole empujones, arrastrándola del cabello por el pavimento y, posteriormente, arrollándola antes de darse a la fuga hacia Viña del Mar.

Producto de estos graves hechos, la joven estudiante quedó con muerte cerebral y luego falleció, tras permanecer internada con heridas de gravedad por el ataque.

El protagonista de la agresión fue intensamente buscado por Carabineros, sin embargo no se logró dar con su paradero. No obstante, fue ubicado por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), pero en la comuna de Colchane, región de Tarapacá, hasta donde viajó con la intención de escapar de Chile a través del complejo fronterizo.

Además, el abogado de la familia de la joven Camila Ponce, Pedro Delgado, informó a Puranoticia.cl que el imputado mantiene un amplio prontuario policial, detallando que posee cuatro órdenes de detención por distintos delitos, además de otra causa vigente. En específico, el sujeto era buscado por robo con violencia, falsificación de licencia de conducir, hurto simple y tráfico en pequeñas cantidades.

Por todos estos antecedentes, se decretó la medida cautelar de prisión preventiva de forma anticipada en contra de Y.A.V.V., por los delitos de homicidio y no dar aviso a la autoridad de un accidente de tránsito, ambos en calidad de autor.

Cabe recordar que durante la jornada de este lunes 31 de marzo se decretó el ingreso del imputado en calidad de rematado al Complejo Penitenciario de Alto Hospicio con el objetivo de cumplir el saldo pendiente de una condena por el delito de robo con violencia, sentenciada por el Juzgado de Garantía de Quilpué en 2020.

De igual forma, el tribunal estableció un plazo de investigación de 180 días.

PURANOTICIA