Prisión preventiva para imputado por femicidio de mujer venezolana en La Cruz

En prisión preventiva quedó el hombre acusado de asesinar a su pareja en la comuna de La Cruz, luego de ser formalizado este sábado en el Juzgado de Garantía de La Calera por el delito de femicidio íntimo.

La medida cautelar fue solicitada por el Ministerio Público tras la detención realizada por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones durante la mañana de este sábado, luego de las diligencias efectuadas en el sitio del suceso.

El crimen ocurrió durante la jornada del viernes en calle La Palmilla, en la comuna de La Cruz, región de Valparaíso. Hasta el lugar concurrió personal de la Brigada de Homicidios de la PDI para iniciar las pericias correspondientes.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, de la BH de Valparaíso, explicó que la víctima correspondía a una ciudadana venezolana de 42 años, quien al igual que el imputado mantenía situación migratoria irregular en Chile y no registraba antecedentes penales.

“El contexto de este femicidio ocurre cuando su pareja, también venezolano, de 43 años de edad, comienza una discusión, en la cual extrae un cuchillo y con esta arma cortante le provoca la herida”, señaló Gallardo.

De acuerdo a los antecedentes recopilados por los investigadores, el sujeto habría atacado a la mujer con un arma cortopunzante, provocándole una lesión en el cuello que terminó causándole la muerte en el lugar.

El fiscal Juan Sebastián De la Fuente indicó que el imputado fue formalizado por femicidio íntimo y que desde la Fiscalía solicitaron la prisión preventiva, petición que finalmente fue acogida por el tribunal.

La justicia determinó aplicar la máxima cautelar al considerar que el acusado representa un peligro para la seguridad de la sociedad y debido a la gravedad y violencia del delito investigado.

Asimismo, el tribunal estableció un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación.

PURANOTICIA