“Primero el incendio, ahora las demoliciones”: Senadora Karol Cariola denuncia falta de transparencia en el sector de El Olivar

La incertidumbre vuelve a golpear a los residentes del sector El Olivar. Tras el devastador megaincendio en Viña del Mar, la comunidad enfrenta ahora un proceso de demolición que ha generado fuertes críticas por parte de la senadora Karol Cariola, quien denunció irregularidades y una profunda falta de claridad por parte del Ejecutivo.

La preocupación central radica en las denuncias de vecinos que aseguran haber sido presionados para firmar documentos de demolición sin recibir información adecuada. Al respecto, Cariola fue tajante al señalar que “primero fue el incendio y ahora las demoliciones. En el olivar hay familias que ya lo perdieron todo frente a una tragedia que aún duele recordar. Ahora vuelven a enfrentar incertidumbre”.

Pese a que existen informes técnicos sobre los daños, la parlamentaria del Partido Comunista por la región de Valparaíso sostiene que el proceso se está presentando de forma impositiva. Según la senadora, los documentos técnicos también mencionan posibilidades de reparación que no estarían siendo comunicadas a los dueños de casa.

“El informe técnico si bien reconoce fallas, al mismo tiempo también plantea alternativas de reforzamiento que podrían evaluarse. Es por eso que hay tanta preocupación con que la demolición se presente como un hecho consumado, sin explicaciones claras y sin mayor transparencia frente a los vecinos”, afirmó Cariola.

Además, la senadora calificó como graves los testimonios de engaño en la recolección de firmas: "Nos parecen graves las denuncias de presiones que reclaman las familias. Algunos incluso han señalado haber sido engañados para firmar la demolición de sus viviendas. Cuando se trata de decisiones tan drásticas, no basta con invocar solo criterios técnicos si esto no se hace de manera transparente y con claridad frente a las personas".

OFICIOS A LAS AUTORIDADES

Ante este escenario, Cariola —en conjunto con el senador Diego Ibáñez— ya ofició al Ministerio de Vivienda (MINVU) y a la Contraloría General para exigir que se transparenten los criterios que fundamentan la medida. La exigencia es simple: las familias necesitan saber si hubo un estudio real de costos y tiempos antes de optar por la vía más drástica.

“Los vecinos del Olivar merecen saber si se evaluó seriamente reforzar, cuánto costaba, cuánto demoraba y qué nivel de seguridad ofrecía frente a demoler”, subrayó la legisladora por la Región de Valparaíso.

Finalmente, Cariola hizo un llamado a las autoridades a recuperar el trato humano en la gestión de la crisis, recordando que la reconstrucción no es solo un tema de infraestructura: “No está solo en juego una decisión de ingeniería o técnica. En El Olivar hay personas, hay familias cuya confianza ha sido golpeada duramente y que ahora necesitan certezas, tiempos claros y una solución segura. Además de respeto, que es algo tan básico y que tampoco han tenido de parte de las autoridades correspondientes”.

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