Primer SAR de Viña del Mar queda a un paso de entrar en funcionamiento tras entrega oficial del recinto en el sector de Miraflores

El nuevo Servicio de Alta Resolutividad (SAR) Miraflores, en Viña del Mar, dio un importante paso hacia su próxima puesta en marcha, luego de que el Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota–Petorca (SSVQP) entregara oficialmente las instalaciones a la Corporación Municipal Viña del Mar, tras la recepción definitiva y favorable de la infraestructura por parte de la Dirección de Obras Municipales (DOM).

De esta manera se inicia la etapa final de habilitación del nuevo dispositivo de salud mientras la dirección del área de la CMVM gestiona la autorización correspondiente ante la seremi de Salud, requisito indispensable para que el recinto pueda comenzar a operar.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que “este es un proyecto que impulsamos desde el inicio de nuestra gestión, porque entendíamos que Viña del Mar necesitaba fortalecer su red de atención de urgencia y acercar prestaciones de mayor resolutividad a los vecinos”.

La jefa comunal afirmó que “la aprobación de esta obra nos permite avanzar hacia la puesta en marcha del primer SAR de la comuna, un dispositivo que ayudará a resolver muchas situaciones de salud que no requieren acudir a un hospital de alta complejidad como el Gustavo Fricke, mejorando los tiempos de respuesta y la calidad de la atención”.

“Estamos hablando de una inversión muy importante para la ciudad, que beneficiará a más de 109 mil personas y que forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento de la salud primaria. El centro de salud más tecnológico y moderno estará en Viña del Mar y eso es un orgullo”, puntualizó.

El SAR Municipal de Miraflores será el primer dispositivo Alta Resolutividad para la comuna de Viña del Mar, marcando un hito para la red local de salud, ya que permitirá fortalecer la atención de urgencia de la Atención Primaria y entregar una respuesta más oportuna, resolutiva y cercana a las vecinas y vecinos.

El director (s) del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca (SSVQ), Haroldo Faúndez, explicó que “una vez que (el SAR) ya se cuente con las autorizaciones sanitarias, podemos pensar en la puesta en marcha efectiva y en el uso de ese dispositivo”.

También comentó que “así como el SAR de Miraflores, también tenemos Eduardo Frei en Villa Alemana. Esperamos, de aquí a fin de año, el Hospital Provincial Marga Marga. Tenemos una unidad de diálisis en el Hospital de La Ligua. Entonces este es un hito más de los que vamos a ir completando durante el presente año”.

Con una inversión superior a los $5.000 millones, el nuevo SAR de Miraflores proyecta una capacidad cercana a las 65 mil atenciones anuales, contribuyendo a descongestionar la red asistencial y mejorar el acceso oportuno a prestaciones de urgencia, dado que los vecinos beneficiados podrías ser hasta 109 mil.

El establecimiento cuenta con una superficie de 854,63 metros cuadrados y estará habilitado con box de atención médica, salas de procedimientos, reanimación y observación, además de sala de rayos X, laboratorio, farmacia, áreas de apoyo clínico y dependencias para los equipos de salud.

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