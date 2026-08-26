Previo al ejercicio UNITAS LXVII: Destructor “Almirante Brown” de la Armada argentina recaló en Valparaíso

La Armada chilena dio a conocer que en el marco del ejercicio Unitas LXVII que se desarrollará en septiembre en la costa de Perú, el destructor "Almirante Brown" de la Armada argentina recaló en Valparaíso.

La embarcación llegó durante la mañana de este miércoles y permanecerá en la bahía hasta este viernes 28, fecha en que atracará al Molo de Abrigo.

La unidad permanecerá en la Ciudad Puerto hasta el domingo 30 para continuar con el itinerario de su navegación. Al ser una recalada operativa para efectuar reaprovisionamiento logístico, no se programaron actividades de la embarcación en puerto.

La Armada de Chile también participará en este ejercicio con el patrullero de zona marítima “Cabo Odger” y personal de Infantería de Marina.

El paso del destructor "Almirante Brown" por el Estrecho de Magallanes produjo polémica por un video en que la Armada argentina menciona los "desafiantes" fiordos de Tierra del Fuego sin mencionar que se trata de territorio chileno.

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