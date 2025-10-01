Prevención del Aedes Aegypti: retiran 2.500 neumáticos fuera de uso en Los Andes

Hasta el parqueadero Triángulo Spa llegó la seremi de Salud, Lorena Cofré, junto con el delegado Presidencial Provincial de Los Andes, Cristián Aravena, para revisar el resultado del trabajo de retiro de neumáticos fuera de uso desde dicho recinto que se encuentra en la zona cero del hallazgo del vector Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el Dengue, Zika, Fiebre Amarilla y Chikungunya.

“Queremos seguir incentivando la erradicación, eliminación de los neumáticos fuera de uso. Agradecemos a los parqueaderos que han aportado en el retiro de estos neumáticos fuera de uso, toda vez que estos son el lugar perfecto para el desarrollo y reproducción de Aedes aegypti”, sostuvo la seremi de Salud, Lorena Cofré. La Autoridad Sanitaria agradeció el trabajo interinstitucional con la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes, que ejecutó un contrato para el retiro de 2.500 neumáticos fuera de uso.

En esa línea, el delegado Presidencial Provincial, Cristian Aravena, explicó que “fueron 2.500 neumáticos que se han retirado y conjuntamente también los particulares y privados han ido eliminando, como ha sido la sugerencia por parte de la Autoridad Sanitaria. Se nota el trabajo conjunto, la responsabilidad y que estamos todos juntos trabajando para superar esta Alerta Sanitaria. Estamos agradecidos del trabajo de la Seremi de Salud, pero por sobre todo de los vecinos y vecinas del sector de El Sauce”. En tanto, explicó que “los neumáticos que se han retirado, tenemos en este momento un convenio con Cementos Melón, ya que ellos lo utilizan como combustible para sus calderas y lo estamos dejando en ese sector”.

Manuel Varas, encargado de Triángulo SPA, desde donde se retiraron los neumáticos, expresó que "esstamos contentos de quese ha llegado a un buen término y el neumático tiene que estar donde tiene que estar, no en la calle botado. Hemos seguido las instrucciones de la Seremi, que nos vienen a ver, hemos tenido una constancia y estamos capacitados para ir manejando el tema”.

La seremi de Salud enfatizó en los cuidados que deben tener vecinos y vecinas de la zona. “Incentivar que las personas a que no acumulen agua, seguimos trabajando intensamente, hasta este minuto no hemos tenido Dengue a nivel autóctono en nuestra en la provincia”, indicó.

También, la autoridad recordó que “mantenemos resoluciones vigentes que prohíben el uso de aguas en los cementerios. Por lo tanto, incentivar a las familias, a las personas a que usen esponjas o tierra, y no permitan que se acumule agua en los bebederos de animales, en floreros. El llamado, también, es a la limpieza permanente de las canaletas”.

PURANOTICIA