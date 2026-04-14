Preuniversitario Popular de Valparaíso inicia su IV versión con más de 100 estudiantes

Oficialmente se dio inicio a una nueva versión del Preuniversitario Popular de Valparaíso, iniciativa gratuita organizada por la Oficina Comunal de Juventudes ––dependiente del Municipio porteño– que este 2026 celebra su cuarta edición con una amplia convocatoria de estudiantes de distintos sectores de la ciudad.

Este año, el programa cuenta con más de 100 alumnos inscritos, consolidándose como una alternativa concreta para quienes buscan prepararse para el ingreso a la educación superior, reduciendo brechas de acceso. Las clases se realizan en el Liceo Eduardo de la Barra, que facilita sus espacios para el desarrollo de esta iniciativa.

Marcia Oyarce, directora de Desarrollo Comunitario, destacó que "estamos muy contentas de dar curso a esta nueva versión del Preuniversitario Popular de la Municipalidad de Valparaíso. Este año hemos logrado ampliar significativamente los cupos, con más de 100 estudiantes matriculados. Este programa está dirigido a juventudes más vulnerables de nuestra comuna, jóvenes que habitan nuestros cerros y que hoy tienen la posibilidad gratuita de prepararse para el acceso a la universidad, adquirir conocimientos y contar con mejores herramientas al momento de rendir la prueba, tanto en invierno como a fin de año”.

Sofía Ruz, coordinadora y profesora de lenguaje del preuniversitario, señaló que “para este año tuvimos 120 cupos y estamos muy agradecidos del Liceo Eduardo de la Barra, que nos facilita sus salas para desarrollar esta comunidad estudiantil. Es muy emocionante ver que los jóvenes quieren estudiar y participar. Este preuniversitario ayuda a disminuir la brecha educativa, que es algo muy complejo en nuestra sociedad, especialmente considerando lo difícil que es acceder a un preuniversitario pagado”.

Kimberly Oyarce, estudiante de Playa Ancha, comentó que “lo supe por mi prima, que ya está casi terminando. Ella me contó de esta opción y me motivó a inscribirme. Yo estaba estudiando una carrera técnica, pero por temas económicos no pude continuar”.

Por su parte, Francisca Ibarra, estudiante del centro de Valparaíso, expresó que “quiero estudiar Derecho y necesitaba un preuniversitario accesible económicamente. No podía financiar otro, así que poder acceder a este es bacán”.

El Preuniversitario Popular se posiciona como una política comunal clave para el fortalecimiento de las juventudes, entregando herramientas concretas para su desarrollo académico y proyectando mayores oportunidades de acceso a la educación superior. Desde el Municipio de la Ciudad Puerto hicieron un llamado a los estudiantes a mantener su compromiso durante el año académico, reforzando el trabajo conjunto por el desarrollo y bienestar de las juventudes de la comuna porteña.

PURANOTICIA