Presunto femicidio en La Cruz: Ciudadano venezolano fue detenido tras ser acusado de dar muerte a su pareja

Un ciudadano venezolano fue detenido por Carabineros tras ser acusado de asesinar a su pareja en la comuna de La Cruz, región de Valparaíso.

El hecho se produjo este viernes en el domicilio donde residían en el sector de La Palmilla.

Uniformados detuvieron al presunto autor del femicidio, quien quedó a disposición de la justicia.

En este momento se realizan pericias en el sitio del suceso para establecer la dinámica de los hechos y las responsabilidades que correspondan.

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