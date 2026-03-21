Presunto ajuste de cuentas deja a un hombre herido de bala en Concón: intenso operativo para dar con el paradero del autor

Un hombre de aproximadamente 30 años resultó herido de bala la tarde de este sábado en la comuna de Concón, en un hecho que es investigado por Carabineros y que, de manera preliminar, estaría asociado a un presunto ajuste de cuentas.

El incidente se registró cerca de las 14:00 horas, cuando la víctima recibió un disparo en la parte baja de su pierna izquierda, a la altura de la rodilla. Al momento de la llegada de personal policial y de equipos de emergencia, el afectado estaba consciente.

Tras ser asistido, el hombre fue trasladado a un Servicio de Alta Resolutividad (SAR), donde recibió atención médica, manteniéndose fuera de riesgo vital.

En paralelo, el autor del disparo se dio a la fuga y es intensamente buscado por Carabineros, cuyo personal desarrolla una serie de diligencias para establecer su paradero y esclarecer la dinámica de lo ocurrido.

De acuerdo con antecedentes policiales, la víctima no habría querido interponer una denuncia, elemento que también está siendo considerado en el marco de la investigación en curso y lo que podría dar cuenta del posible ajuste de cuentas.

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