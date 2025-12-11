Presidio perpetuo para líder de banda que asesinó a trabajador en peaje de Nogales

Eliezer Misael Padilla Henríquez fue condenado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Quillota a la pena de presidio perpetuo calificado por su participación en delitos violentos cometidos el año 2021 en las comunas de Nogales y Santiago.

El individuo fue declarado culpable como autor de dos robos con intimidación registrados el 20 de enero de 2021 en Nogales y el 29 de junio de 2021 en Santiago, quedando además con inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos.

En tanto, el 7 de febrero de 2021 cometió un robo calificado con resultado de homicidio, hecho registrado en la plaza de peajes El Melón, en Nogales, lugar donde fue asesinado un trabajador del lugar, identificado como Javier Gajardo Olivares.

En el juicio se expuso que este peligroso delincuente lideraba una banda de al menos tres integrantes, quienes se dedicaban a la comisión de delitos violentos, aprovechando la baja circulación de personas y vehículos por la pandemia del Covid-19.

La fiscal Lidia Aspee, de la Unidad SACFI Valparaíso, relató que el acusado llegó armado junto a otros individuos, intimidó a las cajeras del peaje El Melón y sustrajo dinero de la recaudación, además de teléfonos celulares. Durante la huida, Eliezer Padilla Henríquez disparó contra personal de seguridad y de mantención, impactando a la víctima, quien perdió la vida de manera instantánea en el lugar de los hechos.

"El tribunal reconoció la circunstancia agravante del artículo 449 bis del Código Penal, al acreditarse que formaba parte de un grupo dedicado a cometer delitos violentos", dijo la persecutora del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos.

Cabe hacer presente que el delincuente sumó una condena de cinco años de presidio menor en su grado máximo por receptación de vehículo motorizado, delito cometido también en la comuna de Nogales durante el 20 de enero del año 2021.

PURANOTICIA