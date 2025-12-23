Presidio perpetuo calificado para barristas de Wanderers que el 2022 asesinaron a dos colocolinos que celebraban en Valparaíso

Como autores de dos homicidios calificados y un delito de lesiones graves, los acusados Guillermo Astudillo Donoso, Jean Pierre Campaña Alcaíno y Alexis Ramírez Gutiérrez, fueron condenados por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Valparaíso a la pena única de presidio perpetuo calificado.

Se trata de tres barristas de Santiago Wanderers que, a fines de octubre de 2022 asesinaron de manera salvaje y brutal a Carlos Bernal Riveros y Patricio Moya Bernal, hinchas de Colo-Colo que celebraban el título del Campeonato Nacional en el plan porteño, agrediéndolos con arma cortopunzante y con ánimo de matar.

Según se estableció en el juicio, cerca de las 19:20 horas del 23 de octubre de 2022, en la Av. Pedro Montt, entre calle Las Heras y Carrera, en circunstancias conexas a un partido de fútbol, en el contexto de las celebraciones albas tras coronarse campeones, los barristas caturros persiguieron y agredieron con cuchillos a los colocolinos.

El TOP de Valparaíso estableció que las víctimas fueron apuñaladas, una en la espalda y otra en la parte posterior de la cabeza. Pero además hubo un tercer herido, que sufrió lesiones graves, las cuales tardaron en sanar más de 30 días, con igual tiempo de incapacidad, según se dio a conocer en la resolución del 11 de diciembre pasado.

En cuanto a los fallecidos, se estableció que fue apuñalado por la espalda y en otras partes de su cuerpo, lo que le causó la muerte producto de un shock hemorrágico agudo, hemotórax y hemoperitoneo, heridas pulmonares y hepáticas. La segunda víctima fatal, en tanto, murió producto de un shock hipovolémico.

Resuelto esto, sólo quedaba conocer la comunicación de la sentencia, la cual se reveló en audiencia de este martes 23 de diciembre en el TOP de Valparaíso, que resolvió condenar a Astudillo, Campaña y Ramírez a presidio perpetuo calificado, vale decir, sólo pueden optar a la libertad condicional tras cumplir 40 años en la cárcel.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA