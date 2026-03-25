Presidente Kast nombra a seremis de Vivienda y Urbanismo: Marcelo Ruíz asume en la región de Valparaíso

El Presidente José Antonio Kast nombró a los secretarios regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para el actual periodo de Gobierno.

En la región de Valparaíso, asume a contar de este miércoles, Marcelo Alonso Ruíz Fernández.

Los seremis que asumirán funciones, como máximas autoridades del Minvu en sus respectivas regiones, son los siguientes:

En la región de Arica y Parinacota, asume a contar del 25 de marzo de 2026, Francisco José Antonio Meza Hernández .

. En la región de Tarapacá, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Alonso Vincenzo Damián Velásquez Rodríguez .

. En la región de Antofagasta, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Jorge Richard Olivares Puentes .

. En la Región de Atacama, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Maximiliano Al berto Barrionuevo García .

. En la región de Coquimbo, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Pablo Dugald Cuadra Corrales .

. En la región del Libertador Bernardo O’Higgins, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Christian Gonzalo Villegas Gárate .

. En la región del Maule, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Patricio Alejandro Ponce Arqueros .

. En la región de Ñuble, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Carolina Navarrete Rubio .

. En la región del Biobío, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Luis Anselmo Villagra Cabello .

. En la región de Los Ríos, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Cristián Adrián Arriagada Patiño .

. En la región de Los Lagos, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Mario Fernando Marchant Martínez .

. En la región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Fabián Humberto Rojas Muñoz .

. En la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, asume a contar del 26 de marzo de 2026, José Rodolfo Guajardo Barría .

. En la región Metropolitana, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Sebastián Eduardo Norambuena Yung .

. En el caso de la región de La Araucanía, el nombramiento será informado oportunamente.

Cabe señalar que este miércoles, el Presidente José Antonio Kast nombró oficialmente a los primeros dos secretarios regionales ministeriales (seremis) para Valparaíso: se trata de Francisca Garay Retamal en Medio Ambiente y Juan Carlos Klenner Adams en Educación.

PURANOTICIA