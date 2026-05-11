Presidente Kast entrega “Gracia de Reconocimiento al Séptimo Hijo” a familia que reside en el sector Placilla de Valparaíso

El Presidente José Antonio Kast encabezó este lunes en el Palacio de La Moneda la ceremonia de entrega de la Gracia Presidencial de Reconocimiento al Séptimo Hijo o Hija, instancia en la que se reconoció a Romina Elizabeth Silva Cueto, séptima hija mujer de la familia Silva Cueto, proveniente del sector de Placilla, en la región de Valparaíso.

La familia está compuesta por diez hijos —siete mujeres y tres hombres—. Romina Elizabeth Silva Cueto nació el 8 de marzo de 2025 y accedió al reconocimiento tras un proceso de evaluación realizado por el Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior.

La ceremonia se desarrolló en el marco de la nueva normativa aprobada en 2025, que formalizó y modernizó este reconocimiento histórico del Estado de Chile dirigido a quienes sean el séptimo hijo o hija del mismo sexo dentro de un grupo familiar.

Actualmente, el beneficio contempla la entrega de un certificado presidencial y un aporte económico equivalente a 10 UF depositado en una cuenta de ahorro a nombre del niño o niña beneficiaria.

La tradición del reconocimiento presidencial al séptimo hijo o hija cuenta con más de 50 años de historia en el país. Su origen se remonta a 1976 con el apadrinamiento presidencial al séptimo hijo hombre, ampliándose posteriormente en 1979 a las séptimas hijas mujeres. En 2025, mediante una resolución de la Subsecretaría del Interior, el beneficio fue actualizado, dejando atrás el concepto de “apadrinamiento” para transformarse en un Reconocimiento Presidencial oficial.

Cabe señalar que la actividad contó con la participación de la Primera Dama, María Pía Adriasola; el subsecretario del Interior, Máximo Pavez; autoridades de la Subsecretaría del Interior y del Departamento de Acción Social, además de integrantes de la familia beneficiada.

(Imagen: Presidencia)

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