Presidente del Senado emplaza al Gobierno a que "flexibilice reglamentos y procesos" para avanzar en la reconstrucción en Quilpué

El senador Manuel José Ossandón llegó hasta la Municipalidad de Quilpué donde sostuvo una reunión informativa junto a la alcaldesa Carolina Corti, y su equipo de reconstrucción municipal. En la ocasión, se presentaron datos y estadísticas del avance de la reconstrucción, que según el último informe de la Contraloría General de la Republica alcanza a sólo un 26%.

Tras la reunión, se trasladaron hasta la población Argentina, una de las zonas afectadas por el megaincendio, donde se reunieron con la presidenta de la Junta de Vecinos, Leticia Álvarez, para conocer directamente la situación de las familias damnificadas.

“He venido a Quilpué para escuchar, para mirar a los ojos a las personas que lo perdieron todo. Esto no se trata solo de reconstruir casas, se trata de reconstruir vidas. Aquí hay una población con historia, con identidad, que hoy vive una tragedia”, expresó el parlamentario.

Durante la visita, el Presidente del Senado señaló que uno de los mayores obstáculos para avanzar en la reconstrucción son las barreras administrativas: “Necesitamos que el Gobierno flexibilice ciertos reglamentos y procesos. No puede ser que la burocracia le gane al sentido común cuando se trata de personas que aún esperan un subsidio para comenzar de nuevo”.

Por su parte, la alcaldesa Carolina Corti, destacó en el presidente del Senado “una forma de hacer política social, en terreno, desde la generosidad y lo humano”.

En este sentido, explicó que “esa humanidad tiene que ver directamente con que hoy día las políticas públicas se hacen desde el corazón y desde la eficiencia. Hemos conversado con el senador, hemos conversado con Leticia, de tal manera de poder flexibilizar las políticas públicas frente a este tipo de catástrofes, tal cual como lo dice el presidente, donde nosotros podamos hacerle las cosas más fáciles a quienes ya han sufrido”.

“Y estamos en ese camino. Se lo hemos dicho al Ejecutivo, estamos con las puertas abiertas, se lo hemos dicho a los ministerios, estamos con las puertas abiertas. Estamos para articular en ocasiones cuando nos necesiten, sí, aunque no sea nuestro rol. Pero efectivamente vamos a estar disponibles, porque no queremos extender este sufrimiento. Queremos ver la luz de esperanza en esta flexibilidad (de reconstruir)”, explicó la autoridad comunal.

En tanto, Leticia Álvarez, damnificada por el incendio recalcó que “ha habido tanta incertidumbre de cómo ha sido todo este proceso de poder reconstruir nuestras casas, que contar con apoyo es lo más importante en estos momentos".

"No tenemos todavía solución, no tenemos solución habitacional, y lo que más queremos es que no solamente nos entreguen un papel que diga usted puede tener un subsidio, sino que nos entreguen el subsidio, que podamos construir y podamos seguir con nuestra vida, porque en estos momentos muchas familias están divididas, gente que estamos arrendando, no tenemos nuestra casa, y lo que más molesta es que hay muchas trabas que impiden que nosotros podamos reconstruir”, agregó.

El senador Ossandón destacó la labor del municipio de Quilpué y el rol activo de la comunidad organizada, indicando que “la reconstrucción tiene que hacerse bien y con participación local. Tenemos que garantizar que algo así no vuelva a costar vidas ni arraigos. Como Senado, estaremos disponibles para impulsar todo lo que permita acelerar esta tarea”.

Finalmente, el Presidente del Senado reafirmó su compromiso con llevar la voz de las regiones al centro del debate nacional: “No basta con mirar las cifras desde Santiago. Hay que estar en terreno para entender la magnitud del daño y la urgencia de las soluciones”.

