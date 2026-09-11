Presidente del PPD acusa al Presidente Kast de ejercer "negacionismo por omisión" tras no realizar un acto oficial por el Golpe de Estado

En el marco de un nuevo 11 de septiembre, el diputado y presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Raúl Soto, dialogó con Puranoticia.cl y cuestionó duramente la decisión del Ejecutivo de no realizar un acto oficial conmemorativo por el Golpe de Estado de 1973.

Al ser consultado sobre la relevancia de mantener viva esta conmemoración en el país, el parlamentario relevó el valor del recuerdo y la protección institucional: ‘’Yo creo que la memoria histórica es importante para no volver a cometer los mismos errores. La democracia no es 100% avanzada, por lo tanto hay que cuidarla, hay que defenderla, los derechos humanos son inalienables, y por más que el día estén siendo cuestionados por ciertos sectores políticos, yo creo que son parte de la esencia misma del hecho de ser humano”.

Para la carta principal del PPD, guardar silencio ante esta fecha constituye una falta a la memoria histórica de la nación. “Intentar desconocer la historia por acción o por omisión me parece que no es una buena noticia, que es un retroceso para nuestra democracia, y el solo hecho de guardar silencio, de no conmemorar una fecha como esta, es un acto de negacionismo en sí mismo”, afirmó Soto.

En esa misma línea, el parlamentario enfatizó que la postura del gobierno encabezado por José Antonio Kast representa una postura pasiva frente a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar: “Es un negacionismo por omisión, un negacionismo sobre la base de un silencio cómplice respecto de los horrores que ocurrieron durante ese tiempo en Chile”.

Asimismo, el dirigente político recordó que los derechos humanos y el valor de la democracia corresponden a "mínimos civilizatorios sobre los cuales no se puede retroceder", cuestionando que la actual administración ponga en duda sus propias credenciales democráticas en comparación con consensos logrados por sectores transversales en años anteriores.

A su vez, Soto advirtió sobre los riesgos pedagógicos e institucionales que implica omitir esta conmemoración en la enseñanza de las futuras generaciones. “Si un gobierno decide no conmemorarlo, no recordarlo, a lo mejor le gustaría también que no se enseñara esa parte de la historia, pero yo creo que lo que no corresponde, yo creo que siempre es bueno para garantizar que en el futuro no se cometa lo mismo”, concluyó el titular del PPD, subrayando la urgencia de mantener viva la memoria colectiva para resguardar la democracia.

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