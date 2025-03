Presidente de RN afirma que "tenemos que generar el espacio" para que Rodolfo Carter pueda competir por el Senado en Valparaíso

Incertidumbre ha generado los últimos días Rodolfo Carter por su posible cambio de domicilio político al Partido Republicano, buscando competir por esta tienda de derecha por un cupo en el Senado, dejando definitivamente al conglomerado Chile Vamos.

Esto, a su vez, ha generado que se intensifiquen las conversaciones entre dirigentes del bloque que agrupa a la UDI, RN y Evópoli, quienes intentan convencer al ex Alcalde de La Florida de competir en representación de ellos por un escaño en la Cámara Alta.

Cabe recordar que Carter ha señalado en todos los tonos que su primera intención es competir por la Presidencia y que para ello es clave que se realicen Primarias en Chile Vamos, donde se ponga en la balanza tanto su carta como la de Evelyn Matthei y los otros políticos interesados en la contienda presidencial, como Ximena Rincón.

Es en ese sentido donde expuso hace algunos días en una entrevista que "si en este minuto Chile Vamos decide no hacer Primarias, no veo espacio para estar en esa coalición como candidato a parlamentario y buscaré otro domicilio". Así es como asoma en el horizonte el Partido Republicano, tienda a la cual podría emigrar.

Argumentos para ello sobran: primero, por su buena relación con José Antonio Kast, el abanderado presidencial de esta colectividad; segundo, las alternativas que le ofrecen para competir por un cupo en el Senado; y, tercero, la renuncia del diputado Álvaro Carter (su hermano) a la bancada de Chile Vamos, para fichar por la de Republicanos.

Esta posible partida de Carter al Partido Republicano ha encendido las alarmas en Chile Vamos, tal como lo confirmó el presidente de Renovación Nacional (RN), el senador Rodrigo Galilea, quien señaló que han sostenido variadas conversaciones con el ex Alcalde de La Florida para que se mantenga y compita por el conglomerado.

"Gente de nuestro sector ha tenido muchas reuniones con Rodolfo Carter y, aunque no es del caso comentar reuniones privadas, a nosotros siempre nos ha interesado que colabore y se sume al proyecto Chile Vamos, que entendemos es el proyecto más cercano a él y, por lo tanto, vamos a seguir en esta política constructiva de buscar coincidencias y esperamos que Rodolfo efectivamente se sume. Así que estas son conversaciones que están en pleno desarrollo", sostuvo el legislador al canal 24 Horas.

Respecto a los "ofrecimientos" que se le han hecho para que el ex jefe comunal floridano permanezca en el bloque, Galilea manifestó que "nosotros estamos absolutamente abiertos a que Rodolfo Carter sea candidato a Senador por Chile Vamos".

Así es como surge la gran interrogante: ¿Por qué región competiría? Esto, considerando que desde la UDI le habrían ofrecido hacerlo por la región de Arica y Parinacota, lo que descartó de plano; pero también por región de La Araucanía, lo que le habría gustado un poco más. Sin embargo, si no es la Presidencial, Carter ha dicho que le gustaría buscar uno de los cinco escaños que entrega la región de Valparaíso en la Cámara Alta.

"Él siempre ha manifestado que le interesa fundamentalmente competir en la región de Valparaíso y nosotros siempre hemos considerado que es ahí donde tenemos que generar el espacio para que él pueda competir", expresó el presidente de Renovación Nacional al canal dependiente de TVN, quien ante la pregunta de si lo haría con María José Hoffmann, indicó que "sí, no vemos ningún incoveniente".

Es por ello que el Senador por la región de El Maule insistió en que "Rodolfo Carter siempre nos ha señalado que siente que su casa es Chile Vamos y no hay nada que él me haya dicho a mí o a otras personas de nuestra coalición que nos haga pensar que mira a otros rumbos, porque uno pertenece o no pertenece a un determinado conglomerado político. Es muy curioso estar diciendo: 'Si no me dan esto, me voy donde otro', porque lo que no estaría claro es dónde se sitúa políticamente, así que yo le creo a Carter cuando dice que su espacio está dentro de Chile Vamos".

"Nosotros estamos totalmente abiertos –y así se lo hemos hecho saber– para llevarlo de candidato al Senado, y las condiciones de una Primaria todavía no la definimos y por eso no tenemos decisión tomada de cómo se pueden hacer buenas Primarias. Lo importante es que tanto Rodolfo Carter, como yo, o cualquier otra persona, tengamos la generosidad de poner nuestros nombres a disposición del proyecto colectivo, el proyecto país que quiere impulsar Chile Vamos", sentenció.

Ahora sólo resta saber cuál será la determinación que adopte el ex Alcalde de La Florida: si continuará perteneciendo a Chile Vamos desde su independencia o, bien, si cruzará la vereda hacia la derecha más dura que representa el Partido Republicano y buscará un cupo al Senado en Valparaíso haciendo dupla con Arturo Squella. Respuestas que sólo tiene Rodolfo Carter y que tendrá que revelar en los próximos días o tal vez semanas.

PURANOTICIA