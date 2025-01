Presidente de la UDI confirma que María José Hoffmann será candidata al Senado: "Tiene una gran posibilidad de ser electa"

Luego de su estrepitosa derrota electoral por la Gobernación Regional de Valparaíso a manos de Rodrigo Mundaca, la militante de la UDI María José Hoffmann entró en un periodo de reflexión para analizar lo que le dejó el proceso de campañas y votaciones.

Hoy, a casi dos meses de aquello, la ex carta a Gobernadora de Chile Vamos –y la oposición en su conjunto– pareciera tener un poco más claro lo que será su futuro. Y aunque esta claridad no fue emanada de su propia su boca, sí lo fue de su partido.

Y es que el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el diputado Guillermo Ramírez, confirmó lo que era un secreto a voces desde los tiempos de campaña: «Pepa» será candidata al Senado por la región de Valparaíso.

"Tiene una gran posibilidad de ser electa Senadora. Va muy arriba en las encuestas y creemos que ese es el reconocimiento al trabajo que ha tenido en la región, a los 12 años que sirvió como Diputada", dijo Ramírez a radio Valentín Letelier.

Esta confirmación –a falta de la proclamación oficial– no hace más que confirmar uno de los rumores más fuertes que rondaba a su campaña a la Gobernación, y que muchas críticas le hizo recibir: que utilizaba la vitrina que le daba la elección regional para posicionar su imagen y su nombre en pos de su verdadera meta, la Cámara Alta.

"Eso no está definido. No tengo plan B. Me gustaría seguir ayudando a Evelyn Matthei. Creo que soy muy buena haciendo campaña, me entrego, me gusta la estrategia y el trabajo en la calle, pero no tengo plan B", dijo Hoffmann a Puranoticia.cl días antes de la segunda vuelta por la Gobernación Regional.

De igual forma, complementó en aquella oportunidad que "estuve 12 años en el Congreso, no quise salir, salí con pena por el límite de la reelección, pero tampoco tengo claro si quiero volver. Dios dirá. Yo soy un objeto: será el Senado, será irme con Evelyn, será lo que sea más útil para mí, pero yo hoy quiero ganar, quiero gobernar la región y quiero demostrar que lo puedo hacer distinto".

Pues bien, con las palabras del diputado Ramírez ya queda claro que Hoffmann seguirá haciendo campaña, esta vez por el Senado de Valparaíso, donde actualmente la colectividad gremialista no tiene a ningún representante en la región.

Frente a esto, el titular de la UDI expuso a la emisora de la Universidad de Valparaíso (UV) que "va a ser un privilegio poder llevarla como candidata. Ella va a ser candidata de todas maneras y estamos buscando una buena compañera o compañero de lista, que ayude a potenciar la lista de la UDI para así ayudar también a que Evelyn Matthei gane la elección presidencial".

Cabe recordar que en la pasada elección por la Gobernación Regional de Valparaíso, María José Hoffmann obtuvo 462 mil votos, equivalentes al 37,5% de la votación; mientras que el vencedor, Rodrigo Mundaca, se quedó con 774 mil sufragios, correspondientes al 62,5%. Es decir, su caída fue estrepitosa. ¿Podrá revertir el resultado durante este año o su camino será cuesta arriba considerando que no serán sólo dos compitiendo por uno de los escaños que entrega el Senado en la Quinta Región?

