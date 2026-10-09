Presidente de Comisión de Energía y renuncia de gerente peruano de Enap en Concón: "Se va arrancando para no enfrentar la justicia"

La renuncia de Jorge Reynaldo Alméstar Mauricio, gerente de Refinería Aconcagua de Enap en Concón, se concretará el próximo 23 de octubre, fecha en que dejará sus funciones para regresar a Perú y continuar allí su carrera profesional.

Su salida se produce mientras la estatal enfrenta cuestionamientos por inconsistencias detectadas en información reportada a la autoridad ambiental e incumplimientos vinculados a las emisiones de dióxido de azufre y la recuperación de azufre.

De hecho, estos antecedentes fueron remitidos a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y al Ministerio Público, mientras el directorio de la Empresa Nacional del Petróleo instruyó acciones legales contra quienes resulten responsables.

En ese contexto, el diputado Cristián Tapia, presidente de la Comisión de Energía y Minería de la Cámara Baja, cuestionó la salida del ejecutivo y sostuvo en Puranoticia.cl que el gerente peruano estaría "arrancando" de Chile para evitar enfrentar eventuales responsabilidades por lo ocurrido en la refinería ubicada en Concón.

"Toda la maniobra que se hizo en esta refinería producto de ocultar información y no registrar los índices como correspondían, y resulta que ahora prácticamente se va arrancando para no enfrentar a la justicia. Recordemos que este proceso está en el Ministerio Público y se sigue investigando para saber quiénes son los responsables", planteó el parlamentario del Partido por la Democracia (PPD) en la entrevista.

De igual forma, el legislador del Distrito 4 de la región de Atacama también cuestionó que la eventual responsabilidad por las irregularidades se concentre únicamente en los ejecutivos que ya dejaron la empresa, señalando que "yo siempre he dicho que no son los únicos que son responsables de lo que ha sucedido en esta refinería de Concón. Así que yo espero que se dé una explicación como corresponda".

Tapia apuntó a que existe libertad para trabajar y trasladarse entre países, pero reconoció que "me llama la atención" que el gerente Jorge Alméstar regrese a Perú mientras se investigan los hechos ocurridos en la planta de Concón.

Por ello, emplazó a la presidencia de Enap a que "nos dé una respuesta satisfactoria y una respuesta que, por lo menos, nos pueda dejar tranquilos sobre qué va a pasar si el día de mañana la justicia en Chile lo requiere para interrogarlo sobre lo sucedido".

Pero luego fue más allá y planteó la posibilidad de que la salida de Alméstar pudiera formar parte de una conducta compartida por otros ejecutivos, vinculando su preocupación con los cuestionamientos que han afectado a otras empresas públicas.

"Con todo lo que está pasando en Codelco y en Enap, alguien podría decir si será una maniobra no solamente de él, sino que de otros ejecutivos de decir: '¿Sabes qué? Mejor desaparece de acá, llévate información y en otro país ya no te van a buscar, no te van a encontrar, no vas a declarar y ahí tapamos todo esto'. Si él puede tener información muy importante de lo que ha pasado, puede tener nombres muy importante de los que están involucrados", comentó el diputado Tapia.

Consultado sobre la posibilidad de impedir que el gerente peruano abandone Chile, el congresista reconoció que las alternativas legales dependerían de la existencia de medidas judiciales que lo permitan. "A no ser que esté procesado y que exista un arraigo nacional, pero este es un proceso que no es rápido, que es lento", explicó.

Asimismo, hizo hincapié en el plazo que resta para la salida del ejecutivo, considerando que la fecha anunciada se cumple en dos semanas más. "Hoy día estamos a 9 de octubre y él se va el 23. O sea, son cerca de 14 o 15 días en salir", planteó, cuestionando que la partida se concrete mientras continúan las indagatorias.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados sentenció en Puranoticia.cl que "espero que por el bien de la transparencia, Enap pueda hacer algo y pueda remitir estos antecedentes y que pueda ser interrogado antes que se vaya, y ojalá que dentro de esa interrogación se pueda seguir quedando en el país para que entregue todos los datos que él maneja".

PURANOTICIA