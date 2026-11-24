Un total de siete personas fueron detenidas durante un operativo preventivo desarrollado por Carabineros de la 4ª Comisaría de Quillota, procedimiento que contempló controles y fiscalizaciones en distintos puntos de la comuna.

Del total de aprehendidos, cinco mantenían órdenes vigentes, mientras que los otros dos fueron detenidos por el delito de desacato.

El despliegue policial también permitió efectuar 60 controles de identidad, 15 fiscalizaciones vehiculares y 20 inspecciones a establecimientos de expendio de alcoholes. A esto se sumó una infracción cursada por incumplimiento de la Ley de Tránsito.

Estas intervenciones forman parte de los servicios preventivos de Carabineros, orientados a reforzar la fiscalización y las condiciones de seguridad en la comuna.

PURANOTICIA