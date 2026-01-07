Presidente Boric reconoce lenta reconstrucción en Viña y Quilpué, y anuncia proyecto que crea institucionalidad especial para estos procesos

Hasta el sector de El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, concurrió el Presidente de la República, Gabriel Boric, para encabezar un encuentro con dirigentes vecinales y sociales de los sectores afectados por el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024, instancia donde recorrió viviendas reconstruidas y conversó con los damnificados.

Bajo este contexto, el Mandatario ahondó en el proceso de reconstrucción, incluidas las críticas surgidas en torno a la lentitud de los avances, principalmente en lo que dice relación con el levantamiento de viviendas para comenzar a rehacer las vidas de las más de 4 mil personas afectadas por las llamas durante aquel fatídico fin de semana.

En ese sentido, expuso que la reconstrucción debe ser un proceso integral que no sólo contemple la vivienda, sino que el barrio y a la comunidad en su conjunto. Junto a ello, señaló que "como Gobierno y como Presidente, hemos estado muy encima de este proceso y, sin lugar a dudas, nos hubiese gustado que esto sea más rápido".

A pesar de las críticas recibidas durante el proceso, el Jefe de Estado reconoció la importancia de las dirigencias vecinales, de las que dijo que no están a favor o en contra de ningún Gobierno, sino que de sus vecinos. "Nos han ayudado a hacer mejor la pega, y cuando la hacemos mal o se cometen errores, ellos mismos nos dicen y podemos reencauzar y mejorar gracias al contacto con el territorio", sostuvo Boric.

Además de recalcar que la reconstrucción "no puede hacerse desde Santiago" y que nuestro país es sumamente vulnerable a efectos de la crisis climática y todo tipo de desastres, el Gobernante ahondó en el proyecto de ley que presentará su Gobierno con el objetivo de estar mejor preparados para levantarse tras una tragedia.

"Tal como se hizo en su momento con Senapred, la respuesta tiene que ser mejor coordinada y vamos a dejar presentado un proyecto para tener una institucionalidad especial dedicada a los procesos de reconstrucción, para que las dificultades que se han vivido históricamente, los futuros gobiernos no la tengan que enfrentar de la misma manera, sino que tengamos un aprendizaje de la experiencia acumulada", comunicó el Presidente desde el sector viñamarino de El Olivar.

Pero eso no fue todo, pues también se refirió a la ley miscelánea presentada dentro del reajuste presupuestario 2026 para prolongar hasta 2028 el fondo de emergencia para la reconstrucción, el cual vence a fines de este año. De esta manera, le envió un mensaje al Congreso Nacional, diciendo que "eso es importante también que los parlamentarios tengan a bien aprobar por seguridad de los mismos vecinos y vecinas".

El Presidente Boric también puso énfasis en la importancia de prevenir incendios forestales, sobre todo en esta época de temperaturas más altas. "Quiero recalcar que es importante prevenir. (...) Les pido encarecidamente a todos, que nos cuidemos, que no hagamos fuego en lugares no autorizados, que no se realicen faenas que pueden sacar chispas en momentos de alto calor, que limpiemos de combustible, y no me refiero a bencina o a petróleo, sino que a desechos en los sectores que pueden ser propensos de incendio, porque acá estamos viendo los efectos de una tragedia, a dos años después de la misma, y no queremos que esto se siga repitiendo".

