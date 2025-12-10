Presidente Boric participó en la ceremonia de egreso de Guardiamarinas de la Escuela Naval en Valparaíso

La tarde de este miércoles, el Presidente Gabriel Boric llegó hasta la región de Valparaíso para participar de la ceremonia de egreso de 85 guardiamarinas de la Escuela Naval Arturo Prat, emplazada en el cerro Playa Ancha de la Ciudad Puerto.

En la actividad, el Mandatario estuvo acompañado por la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano; y el comandante en jefe de la Armada de Chile, almirante Fernando Cabrera.

Las especialidades de los 71 hombres y 14 mujeres egresados como guardiamarinas son:

57 Ejecutivos

8 Infantes de Marina

10 Abastecimiento

10 Litoral

Además, dos estudiantes colombianos se sumaron a la lista de egresados. Se trata de Lina Forero y Julián Marulanda, quienes estudiaron cuatro años en la institución.

En su cuenta de X, el jefe de Estado escribió: Mis felicitaciones a las y los 85 guardiamarinas que hoy comienzan una nueva etapa en sus carreras y también a sus familias que acompañaron su camino hasta aquí y ven con gran orgullo, al igual que Chile, su entrega y servicio a la patria".

"Fue un honor acompañarlos en la ceremonia de egreso de la Escuela Naval Arturo Prat en Valparaíso junto a la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano; el ministro de Educación, Nicolás Cataldo y los subsecretarios Ricardo Montero y Galo Eidelstein", complementó.

IMÁGENES

PURANOTICIA