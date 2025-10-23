Presidente Boric inaugura las obras de conservación de la escuela Ema Lobos Reyes de Panquehue

El Presidente Gabriel Boric inauguró las obras de conservación de la Escuela Ema Lobos Reyes de la comuna de Panquehue, en el marco de su última actividad pública de su visita a la región de Valparaíso.

Este establecimiento fue fundado en 1906 como Escuela N° 28 de Los Andes. Desde 1993 recibe el nombre de Ema Lobos Reyes, en homenaje a una destacada maestra de la comuna que dedicó 45 de sus 46 años de carrera docente a esta escuela. Fue directora del establecimiento hasta el año 2006 y es recordada como una educadora exigente, comprometida y formadora de docentes.

"Creo que ustedes representan la experiencia vital de la mayoría de nuestro país. De ese Chile que quiere avanzar, de ese Chile que se esfuerza día a día, de ese Chile que va a la escuela pública y que piensa cómo cada día puede ser mejor independiente de las dificultades con las que nos enfrentamos todos los días", sostuvo el jefe de Estado ante autoridades, estudiantes, profesores y la comunidad de Panquehue.

La escuela Ema Lobos imparte clases desde Pre Kinder a 8° básico. Está ubicada en el sector San Roque de Panquehue. Tiene una matrícula de 169 estudiantes, con un promedio de 16 estudiantes por curso. Es una de las instituciones con mayor matrícula en la comuna y cuenta con el Programa de Integración Escolar (PIE).

"Cuando nosotros reconocemos el valor de la educación, cuando le pagamos la deuda histórica a los profesores, cuando les decimos ustedes son importantes en la formación de la República, creo sinceramente que este Gobierno progresista que tengo el honor de representar está haciendo su pega" valoró el Mandatario.

Las obras de conservación iniciaron el 10 de febrero y finalizaron el 11 de agosto de 2025, con un convenio de más de 472 millones de pesos. Este proyecto contempló un mejoramiento integral del establecimiento:

Recuperación de espacios que presentaban deterioro avanzado, como la techumbre, pisos, puertas y ventanas (que ahora son termopanel), así como de las instalaciones de gas y electricidad en mal estado o fuera de norma.

(que ahora son termopanel), así como de las en mal estado o fuera de norma. Instalación de un sistema de seguridad y eficiencia energética: incluyó la instalación de cámaras de vigilancia y paneles solares para reducir el consumo de energía eléctrica.

para reducir el consumo de energía eléctrica. Mejoras integrales en todos los sectores del establecimiento, incluyendo salas de clases, portón de acceso, patios, zonas de juego, sala de computación y servicio higiénicos . Las obras incluyeron la pintura de los espacios intervenidos.

. Las obras incluyeron la pintura de los espacios intervenidos. Mejoramiento del sistema informático y de seguridad del establecimiento.

IMÁGENES

PURANOTICIA